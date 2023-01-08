. В США указали на ставший частью повседневной жизни расизм в Швеции

Bloomberg заявил, что расизм стал частью повседневной жизни для меньшинств в Швеции

Иммигранты из Африки, Сирии, Румынии и Афганистана постоянно сталкиваются с расизмом в Швеции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса.

Агентство отмечает, что в стране растет недовольство «традиционных избирателей» и усиливаются позиции правых, а расизм стал «частью повседневной жизни» для меньшинств. Это приводит к тому, что Швеция постепенно теряет свою репутацию «либерального убежища», говорится в материале.

По словам выходца из Нигерии, «шведы уже не чувствуют себя также комфортно с иммигрантами, как это было раньше». Он отметил, что сталкивается с проявлением расизма практически каждый день. Опрошенные изданием иммигранты Сирии, Румынии и Афганистана также поделились, что сталкиваются с фанатичным поведением и насмешками. При этом они отказались раскрывать свою личность из-за опаски репрессий.

Кроме того, по последним данным, за последнее десятилетие (до 2018 года) количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти выросло на 20 процентов. Также отмечается, что в 2020 году официально было зарегистрировано свыше трех тысяч таких случаев.

Ранее руководитель Центра северных стран Института Европы РАН Наталия Плевако отметила, что итоги выборов в Швеции поставят под угрозу «щедрую» иммиграционную политику.