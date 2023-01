. В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 января) оказалась Hogwarts Legacy, за месяц до релиза

Hogwarts Legacy является самой ожидаемой игрой 2023 года, в данный момент, и проект станет доступен уже через месяц. Игроки активно готовятся к релизу игры, оформляя предварительные заказы. Даже на неделе крупной рождественской распродажи в Steam, игра Hogwarts Legacy сумела выбиться в ТОП-10 Steam.

Так выглядит ТОП-10 самых ожидаемых игр 2023 года

Каждую неделю Steam публикует ТОП-10 проектов по выручке. На этой неделе, со 2 по 8 января, ожидаемо в ТОПе оказалось много «громких» проектов 2022 года, которые можно было купить по сниженным ценам. А Hogwarts Legacy по предзаказам смогла расположиться на 4 месте (на 3 среди игр, так как первое место вновь у Steam Deck).

Так выглядит ТОП-10 Steam за неделю со 2 по 8 января:

Steam DeckElden RingCall of Duty: Modern Warfare 2Hogwarts Legacy (по предзаказам)Cyberpunk 2077Red Dead Redemption 2Ready or NotFIFA 23God of WarProject Zomboid