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В Зеленограде начнут производить дома на колесах

В Зеленограде начнут производить дома на колесах

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о том, что в Зеленограде появится производство автономных внедорожных кемперов. Оно развернется в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Город передаст инвестору - компании "Сэндтреккер" - участок размером 1,1 гектара без торгов. На нем возведут завод по производству кемперов:


"Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей. При этом будет создано около 50 новых рабочих мест".

Сейчас "Сэндтреккер" каждый год выпускает более 170 единиц домов нескольких модификаций. С запуском нового завода производство вырастет до 240 единиц ежегодно. Напомним, что МаИП являются особой формой сотрудничества города и бизнеса. Они нацелены на рост инвестиций в экономику столицы и создание новых рабочих мест. Город дает инвесторам участки без торгов. С марта прошлого года в рамках антикризисной поддержки бизнеса земли для развития производств предоставляются по ставке один рубль в год.

Отметим, что Агентство политических и экономических коммуникаций высоко оценило политику московского градоначальника Сергея Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности.

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По материалам: uposters.ru

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