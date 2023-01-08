. Валерий Гаркалин любил приложиться к бутылке

Дочка актера Валерия Гаркалина рассказала об его алкоголизме. Говоря о Валерии Гаркалине вспоминаешь не только его гениальные работы, но и тему алкогольной зависимости, с которой актер боролся много лет. По словам дочери Ники, она никогда не замечала за отцом большой страсти к алкоголю в молодости. Да, как и все актеры, он любил шумные компании, большие посиделки и всегда мог пригубить, но знал норму. Все изменилось в зрелом возрасте, когда на актера свалилась слава, деньги, успех. Постоянные гастроли выматывали, поэтому он стал выпивать чаще. И после советов родных, всерьез задумался о проблеме. «Папа был из тех, кто не скрывал своей зависимости на определенном этапе жизни. Я слышала какие-то разговоры о том, что ему помог хороший врач, он не выпивал 20 лет», рассказала дочь Валерия Гаркалина.Ника рассказывает, что в этот период отец был добрым, милым и заботливым мужчиной, который обожал семью, уделял время внукам и всегда помогал друзьям. Все шло хорошо, и звезда «Ширли-Мырли» не взялся бы за бутылку, если бы его семью не постигло большое горе — ушла из жизни любимая жена. Именно тогда он сорвался, но все равно пытался победить пагубную привычку. «Он об этом рассказывал публично. Это была тяжелая борьба, мы не понимали, чем и как ему помочь. Папа считал, что справиться он может только сам. Мог год не прикасаться к рюмке, потом срыв. Я никогда не видела его нетрезвым, он нас оберегал», сказала дочь Валерия Гаркалина «Каравану историй». Последние годы актер постоянно попадал в неприятные ситуации из-за алкоголя, а СМИ пестрили заголовками о его загулах. Привычка отразилась и на его здоровье — несколько раз у него случился инфаркт, к тому же Гаркалин пережил клиническую смерть.