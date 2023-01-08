. Валерий Леонтьев делает операцию за операцией
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Валерий Леонтьев делает операцию за операцией

Валерий Леонтьев делает операцию за операцией
Певец Валерий Леонтьев борется за свою жизнь. Стало известно, что на самом деле происходит с артистом. Журналисты kp.ru сообщили, что певец Валерий Леонтьев восстанавливается после тяжелой операции. Артист сейчас находится в США и и-за проблем со здоровьем даже пропустил «Песню года».
«В марте прошлого года Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он мало куда выходил. А потом еще и тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала «нулевых» - рассказали близкие Леонтьева. Во время одного из концертов, по их словам, он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. И сейчас старые травмы дают о себе знать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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