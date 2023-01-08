. Валерий Леонтьев после тяжелой операции на ногах распродает недвижимость в США

73-летний Валерий Леонтьев проживает в настоящее время в Майами. Однако в жизни мэтра все далеко не так солнечно. Исполнитель хита "Кончайте, девочки" распродает свою недвижимость в США.

Как выяснилось, Валерий Леонтьев лишился в Америке дома и квартиры, владельцем которых он числился до пандемии, сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на данные из реестра недвижимости города Майами.



Судя по всему, певец не потянул по финансам эти объекты недвижимости. Теперь у артиста есть в Майами "лишь" двухэтажная вилла, цена которой за пару лет подскочила почти на полтора миллионов долларов.

Сейчас стоимость особняка Валерия Леонтьева в США оценивается в 4 миллиона 958 тыс. долларов. Только за один год исполнителю придется заплатить за него налог в размере 100 тыс. долларов.

Валерий Леонтьев перенес тяжелую операцию

Как рассказали близкие певца, Валерий Леонтьев страдает в последнее время от серьезных проблем со здоровьем, из-за которых он был вынужден пропустить новогоднюю "Песню года".

"В марте прошлого года Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он мало куда выходил. А потом еще и тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные "па", он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать", - сообщил источник.

В настоящее время Валерий Леонтьев проходит реабилитацию в США после всех операций. По данным издания, певца все еще тревожат боли в ногах.

Артиста поддерживает верная супруга Людмила Исакович, которая проживает в США с Валерием Леонтьевым последние 20 лет.