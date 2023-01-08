. Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным

Певица Валя Карнавал не разделяет мнение тиктокера. Даня Милохин не раз признавался в симпатии к Вале Карна.val, однако та не спешит отвечать ему взаимностью. В беседе с Бастой блогерша откровенно поделилась мнением о коллеге. В прошлом году Даня Милохин признался: между ним и Карна.val произошло недопонимание. Девушка отписалась от него в соцсетях, когда он в шутку снял ролик на песню Егора Крида Pu$$y Boy. В ней рэпер нелестно отзывался о Вале. Милохин хотел восстановить дружеское общение и даже призвал поклонников запустить хэштег «Валя, подпишись на Даню». В YouTube-проекте «Вопрос ребром» Карна.val спросили, как она сейчас относится к тиктокеру: «Милохин на всех шоу говорит, что хотел бы с тобой встречаться. Ты могла бы вступить с ним в отношения?»Валя в ответ тяжело вздохнула и поначалу осыпала того комплиментами. «Ой, Данька Милохин добряк. Хороший парень, но я не разделяю его взглядов, позиции… Мне странно, когда мальчик показывает голую пятую точку. Есть видосы в TikTok. Не знаю, может это секрет был… Даня, извини, пожалуйста», — улыбалась девушка. Блогер также призналась, что ее на самом деле смущают романтические признания Милохина. «Когда слышу, что Даня в очередном шоу говорит: «Я хотел бы встречаться с Валей» и так далее. У него есть девушка! Я ставлю себя на ее место и думаю: «Чувак! Ты же столько комплексов ей можешь сделать. Это же твоя девочка». Это не показывает, что он мужчина. Он еще мальчик. Мы с Даней Милохиным — две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Но он хороший парень», — говорила звезда Сети. Напомним, что Даня еще недавно состоял в отношениях с блогершей Катей Толстопятовой. Валя же готовится к свадьбе с Сашей Стоуном. 20-летняя девушка призналась, что уже мечтает о детях и хочет крепкую семью.