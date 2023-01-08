. Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023

Астролог Василиса Володина поделилась предсказанием на ближайшие недели. С началом нового года Василиса Володина не стала отказываться от своей традиции и продолжила каждый день делиться с подписчиками в Telegram-канале хорошими новостями. Астролог дала прогноз и на конец долгих январских праздников. Она отметила, что 8-го числа все начнут вспоминать про незаконченные дела и планировать возвращение к работе, потому что в Солнечной системе сложится «трин между ретро Меркурием и Ураном». «Земной, практичный аспект намекает на незаконченные дела. Многие из нас мыслями уже в работе и с нетерпением ждут начала недели», — объяснила Володина.Предсказательница также посоветовала в финале первой недели января не отказываться от советов, которые дают младшие – будь то дети, братья или сестры, друзья, потому что «искрит сегодня именно в их неугомонных умах». К слову, в начале праздников Володина настоятельно рекомендовала аудитории воспользоваться выпавшим отдыхом по максимуму – сходить в гости, провести время с родными и близкими, организовать зажигательную вечеринку. По словам астролога, также в минувшие дни могли разрешиться вопросы, которые оставались «подвисшими» с прошлого года, а тем, кто продолжал трудиться в праздники, предсказательница сулила много денег. Однако Володина все же напоминала, что в какой-то момент придется вернуться к реальности. «В целом неделя идеально подходит для того, чтобы неожиданно нагрянуть в гости и обзвонить дальних родственников. Отдыхайте, в том числе от общественно-политических новостей. В последующие недели сделать это будет гораздо сложнее», - добавила она.