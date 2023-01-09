16 работ художника, совмещавшего кадры советского кино с голливудским до того, как за это взялись нейросети
В мире создано множество шедевров кинематографа. И когда их так много, интересно не просто открывать для себя что-то новое, но и переосмысливать «хорошо забытое старое». На эту тему постоянно что-то генерируется с помощью нейросетей, но сегодня вашему вниманию мы представляем работы мастера коллажей, который придумывал и создавал работы без искусственного интеллекта. Klod Mande мастерски совмещает кадры советского и голливудского кинематографа.
Верунчик, мискузи, жизнь такая, всё наспех
«Вокзал для двоих» и «Евротур».
Умные они, ёшкин кот!
«Мир Юрского периода» + «Любовь и голуби».
— Скучно без водки.
— А что, обязательно напиваться как свинья?
— А что ещё делать?
«Джентльмены удачи» и «Алиса в Стране чудес».
Он мне нравится!
«Чудо-женщина» и «Женитьба Бальзаминова».
А зачем подружка? Мой халатик почти как тот
Джеймс Бонд и «Бриллиантовая рука».
Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница!
«Старик Хоттабыч» и «Эммануэль».
Сейчас ты увидишь лучшее привидение с мотором. Дикое, но симпатичное
Карлсон и «Охотники за привидениями».
Моя милиция меня бережёт
«Терминатор» и советский плакат.
Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах
«Кавказская пленница» и «Сияние».
Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый!
«Бриллиантовая рука» и «Матрица».
Уэнсдей Захаровна
«Любовь и голуби» + «Уэнсдей».
Молчание ягнят
Ганнибал Лектер и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют!
«Девчата» и «Основной инстинкт».
В Новый год с Надеждой на лучшее!
«Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Великий Гэтсби».
— Девушка, буфет здесь есть?
— Я не знаю. Разрешите Вас пригласить потанцевать?
«Афоня» + «Грязные танцы».
Вы красавица, Людмила Прокофьевна!
«Бэтгёрл» и «Служебный роман».