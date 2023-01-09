. 16 работ художника, совмещавшего кадры советского кино с голливудским до того, как за это взялись нейросети

В мире создано множество шедевров кинематографа. И когда их так много, интересно не просто открывать для себя что-то новое, но и переосмысливать «хорошо забытое старое». На эту тему постоянно что-то генерируется с помощью нейросетей, но сегодня вашему вниманию мы представляем работы мастера коллажей, который придумывал и создавал работы без искусственного интеллекта. Klod Mande мастерски совмещает кадры советского и голливудского кинематографа.

Верунчик, мискузи, жизнь такая, всё наспех

«Вокзал для двоих» и «Евротур».

Умные они, ёшкин кот!

«Мир Юрского периода» + «Любовь и голуби».

— Скучно без водки.

— А что, обязательно напиваться как свинья?

— А что ещё делать?

«Джентльмены удачи» и «Алиса в Стране чудес».

Он мне нравится!

«Чудо-женщина» и «Женитьба Бальзаминова».

А зачем подружка? Мой халатик почти как тот

Джеймс Бонд и «Бриллиантовая рука».

Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница!

«Старик Хоттабыч» и «Эммануэль».

Сейчас ты увидишь лучшее привидение с мотором. Дикое, но симпатичное

Карлсон и «Охотники за привидениями».

Моя милиция меня бережёт

«Терминатор» и советский плакат.

Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах

«Кавказская пленница» и «Сияние».

Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый!

«Бриллиантовая рука» и «Матрица».

Уэнсдей Захаровна

«Любовь и голуби» + «Уэнсдей».

Молчание ягнят

Ганнибал Лектер и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют!

«Девчата» и «Основной инстинкт».

В Новый год с Надеждой на лучшее!

«Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Великий Гэтсби».

— Девушка, буфет здесь есть?

— Я не знаю. Разрешите Вас пригласить потанцевать?

«Афоня» + «Грязные танцы».

Вы красавица, Людмила Прокофьевна!

«Бэтгёрл» и «Служебный роман».