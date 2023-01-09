. 17 доказательств, что трендовые брови не всегда украшают, но гарантированно делают внешность запоминающейся

Казалось бы, что особенного можно сотворить с бровями в плане красоты? Ничего не приходит в голову? Значит, вы мало вникаете в тонкости современных бьюти-трендов. Чего только не выдумывают модницы, чтобы соответствовать канонам красоты и привлекать внимание поклонников. Для этого они готовы всячески экспериментировать со своими бровями, подвергая их окрашиванию, коррекции, сбриванию и прочим невероятным манипуляциям.

Иногда такие трансформации приводят к появлению невероятных «бровных шедевров», которыми можно любоваться вечно, ведь они буквально приковывают взгляд и при этом отлично поднимают настроение. Предлагаем и вам взглянуть на некоторые из них. Приятного просмотра!

Птичьи крылья

Из-за укороченных бровей её взгляд выглядит вдвойне жалобней

Эти брови выглядят так, как будто они сделаны вверх ногами.

Немножко не угадала с расстоянием

Эта девушка явно злоупотребляет трафаретами для бровей.

Тут «идеален» каждый штрих

Так выглядит ламинирование бровей

Это же брови-гусеницы!

Они почти соприкоснулись

Неформалы такие неформалы

Отношения на расстоянии

На это больно смотреть

Чуть скосила

Крайне необычная форма

Ей действительно нравятся такие брови

Несмотря на то, что брови действительно выглядят несколько странно, они вполне неплохо дополняют образ девушки — дерзкий и смелый.

Когда рисовала брови и слегка дрогнула рука

Невозможно оторвать взгляд от этих выразительных бровей

Бровь в виде карандаша? Легко!

Вполне неплохо выглядит, если девушка собралась идти на какую-то тематическую вечеринку или творческое мероприятие. Сделано вполне достойно и аккуратно.

Чем шире, тем лучше

Кажется, у вас одна бровь растаяла

Здесь вы можете посмотреть фото девушек, которые научились сами себе делать потрясный макияж. Поверьте, вы не сможете отличить их работы от тех, что делают профессиональные визажисты.