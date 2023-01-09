. 5 правил привлечения удачи в год Черного Водяного Кролика

В 2023 году покровитель сменится, и привлечь его внимание важно для обретения благополучия. Те, кто хочет провести год удачно, помогут пять простых правил. Их соблюдение придаст уверенности и станет источником позитивных перемен в жизни.

Наполнить свой дом и жизнь счастьем, успехом и процветанием мечтает каждый, и в 2023 году эта мечта может стать реальностью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соблюдать пять простых правил, которые помогут обрети покровительство Черного Кролика и привлечь нужные перемены без особого труда.

1. Поддержание порядка. Дом — это место силы, куда возвращаются за отдыхом и позитивными эмоциями. В нем важно поддерживать порядок и без жалости избавляться от вещей, которые вызывают неприятные эмоции. Обилие статуэток, огромные шкафы с одеждой, колоссальные коллекции магнитиков вряд ли привнесут уют, как и пыль с паутиной. Уборка не должна отнимать все свободное время, ведь обслуживать множество ненужных вещей нет смысла.

2. Красота. Дом должен быть не только функциональным, но и красивым. Яркая картина, акцентная подушка, украшения по временам года, живые цветы — все это добавляет жилищу неповторимости и уюта. Каждый может выбрать для себя определенные вещи, чтобы привнести в свой дом частичку прекрасного, что будет радовать глаз и дарить наслаждение день за днем.

3. Еда. Новый покровитель уважает людей, которые следят за своим здоровьем и питанием. Это значит, что на столе должны быть не только вкусные, но и полезные блюда. Сбалансированный рацион питания будет отлично влиять на фигуру, настроение, физическое самочувствие и избавит от необходимости печалиться о лишних килограммах.

4. Планирование. В год Кролика нельзя действовать на авось и надеяться на чудо. Планирование избавит от множества неприятностей, поможет сконцентрироваться на достижении нужных целей, а также убережет от промахов. Кроме того, ведение ежедневника дисциплинирует и помогает выполнять дела в срок. Такое правило будет отлично мотивировать и станет источником удачи.

5. Мечты. Удача идет рука об руку с мечтателями, которые не просто витают в облаках, а идут к своим желаниям и шаг за шагом приближаются к исполнению мечты. Красиво оформленная карта желаний, подкрепленная аффирмациями, станет источником вдохновения и придаст уверенности, необходимо для исполнения самых смелых желаний.