. 9 января «Байкал-Энергия» сыграет с нижегородским «Стартом»

Сегодня, 9 января, состоятся очередные матчи первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Иркутская «Байкал-Энергия» примет на домашнем льду «Старт» из Нижнего Новгорода. Матч пройдет в Ледовом дворце «Байкал», начало — в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассах Ледового дворца. Сайт доступен круглосуточно, кассы работают с 13:00 до 20:00. Подробнее о мероприятии — в разделе «Афиша».

Напомним, «Байкал-Энергия» находится на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России среди команд Суперлиги. «Старт» занимает восьмое место. Иркутские хоккеисты уже играли с нижегородцами 20 ноября, тогда бело-синие вырвали победу на последней минуте матча.