. Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
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Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив

Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
Балерина Анастасия Волочкова поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах. Анастасия Волочкова является одной из самых известных персон в России. Раньше она была солисткой Большого театра. При этом артистка все чаще попадает в центр внимания то из-за личной жизни, то красуясь без одежды дома или в бане. Танцовщица этой зимой прилетела на Мальдивы. Она дразнит фанатов, позируя в бикини. Примечательно, что Волочкова в свои 46 лет не перестает демонстрировать свои прелести. Она предпочитает следить за фигурой. Блондинка красовалась в мини-бикини. А на этот раз она решила раздеться прямо на пляже. Она села на песок, прикрыв сокровенное лишь ногами.
Волочкова ошарашила поклонников. Многие поразились тому, как она без стеснения раздевается в общественных местах. «Ни стыда, ни совести», «Давайте скинемся ей на купальник», «Просто нравится раздеваться? Считает что это весело?», «Этого все ждали», «О Боже! Я просто восхищаюсь!», «Когда все вещи в стирке», — откликнулись подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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