. Артур Смольянинов лицемерно готов смотреть, как убивают россиян

Шахназаров жестко высказался о сбежавшем актере Артуре Смольянинове. Звезда «9 роты» в последнее время агрессивно настроен по отношению к РФ. Накануне он сказал, что готов пойти с оружием против родины. После антироссийских заявлений артиста с ним разорвали контракты многие кинокомпании. Оставшись без доходов, Артур эмигрировал за границу. Некоторое время он провел время в США, где, по его словам, ему предложили работу. Но сейчас актер живет в Латвии и пытается там реализоваться в профессии. К слову, в этой же стране обосновалась Чулпан Хаматова, с которой Артур сотрудничал в рамках благотворительного фонда, осуществляющего сбор средств для онкобольных детей. В последнее время звезда фильма «9 рота» стал еще более агрессивно выражать антироссийскую позицию. Так, недавно он заявил, что готов оказаться на стороне Украины и сражаться на передовой. Журналист Михаил Шахназаров эмоционально отреагировал на слова Смольянинова.«Интересно, что лицедей Артур Смольянинов, так жаждущий стрелять в русских солдат и своих бывших друзей, является попечителем хаматовского фонда «Подари жизнь». Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждем скорых истерик Смольянинова», — прокомментировал журналист. Шахназаров также считает, что все старания Смольянинова завоевать любовь заграничной публики окажутся напрасными. Что такой популярности, как в России, он не получит ни в одной другой стране. «В Латвии его и начинкой для ростовой куклы не возьмут без знания латышского. Ждем-с», — уверен публицист. Напомним, на родине у 39-летнего артиста остались экс-супруга Дарья Мельникова и двое несовершеннолетних детей — Артур и Марк. Актриса говорила, что пока не собирается вслед за бывшим мужем уезжать из РФ, но все будет зависеть от обстоятельств. «Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотели бы продолжать работать здесь», — пояснила звезда «Папиных дочек».