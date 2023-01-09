. Артура Смольянинова проклинают за его слова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артура Смольянинова проклинают за его слова

Артура Смольянинова проклинают за его слова
Депутат возмущен словами актера Артура Смольянинова. В Госдуме возмущены заявлениями артиста, выступающего против России. Депутаты рассматривают возможность принятия мер в отношении агрессивно настроенных соотечественников. Так, одной из первых высказалась Елена Драпеко. Первый заместитель главы думского Комитета по культуре Елена Драпеко возмущена высказыванием актера. «Ну, сукин сын, что я могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителям и, наверное, историей. Похоже, что человек выбрал какой-то свой путь. Туда ему и дорога», — сказала политик. Елена Григорьевна также подчеркнула, что актеры зачастую бывают очень несдержанными, однако заявления Смольянинова не похожи на эмоциональный порыв. Напомним, недавно артист заявил, что готов защищать интересы киевского режима с оружием в руках, то есть воевать на стороне ВСУ против соотечественников.
Народные избранники хотят, чтобы артист понес ответственность за сказанное. Депутат Госдумы Султан Хамзаев собирается призвать Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело против звезды «9 роты» о дискредитации ВС РФ. Кроме того, госдеятель считает, что с актером необходимо разорвать все контракты по государственным заказам. Высказывания сбежавшего из РФ киноактера могут послужить поводом для инициирования ответных мер. Об этом заявила депутат нижней палаты российского парламента Яна Лантратова. Она уверена, что Смольянинов не видел настоящих страданий людей, живущих в Донбассе, так как был сфокусирован на зарабатывании денег. «Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», — заключила она. Политик Виталий Бородин написал: «Мы просим внести изменения в Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Чтобы сразу возбуждать уголовные дела в отношении публичных лиц, которые через средства массовой информации поддержали Украину и разжигают ненависть к гражданам России, а также задерживать данную категорию граждан и не выпускать с территории Российской Федерации».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха" (10 фото)
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить» сантехнику
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить»
Павел Воля дошутился до суда
Павел Воля дошутился до суда
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году

Еще по теме

Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Драпеко об Искандере: Это физический уход, его произведения останутся навсегда
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова вернулась к работе после родов
Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее