. Артура Смольянинова проклинают за его слова

Депутат возмущен словами актера Артура Смольянинова. В Госдуме возмущены заявлениями артиста, выступающего против России. Депутаты рассматривают возможность принятия мер в отношении агрессивно настроенных соотечественников. Так, одной из первых высказалась Елена Драпеко. Первый заместитель главы думского Комитета по культуре Елена Драпеко возмущена высказыванием актера. «Ну, сукин сын, что я могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителям и, наверное, историей. Похоже, что человек выбрал какой-то свой путь. Туда ему и дорога», — сказала политик. Елена Григорьевна также подчеркнула, что актеры зачастую бывают очень несдержанными, однако заявления Смольянинова не похожи на эмоциональный порыв. Напомним, недавно артист заявил, что готов защищать интересы киевского режима с оружием в руках, то есть воевать на стороне ВСУ против соотечественников.Народные избранники хотят, чтобы артист понес ответственность за сказанное. Депутат Госдумы Султан Хамзаев собирается призвать Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело против звезды «9 роты» о дискредитации ВС РФ. Кроме того, госдеятель считает, что с актером необходимо разорвать все контракты по государственным заказам. Высказывания сбежавшего из РФ киноактера могут послужить поводом для инициирования ответных мер. Об этом заявила депутат нижней палаты российского парламента Яна Лантратова. Она уверена, что Смольянинов не видел настоящих страданий людей, живущих в Донбассе, так как был сфокусирован на зарабатывании денег. «Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», — заключила она. Политик Виталий Бородин написал: «Мы просим внести изменения в Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Чтобы сразу возбуждать уголовные дела в отношении публичных лиц, которые через средства массовой информации поддержали Украину и разжигают ненависть к гражданам России, а также задерживать данную категорию граждан и не выпускать с территории Российской Федерации».