. Автомобильный рынок России упал на 59% относительно 2021 года

По итогам 2022 года в России продано 626,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это число на 59% уступает показателю позапрошлого, 2021-го, года, передаёт аналитическое агентство "Автостат".

С мая по сентябрь 2022 года ежемесячный объем заметно "просевшего" рынка новых авто возрос с 27 458 до 44 398 единиц, однако в октябре он незначительно снизился — до 43 308 ед. Возникший в ноябре восстановительный тренд (51 525 ед.) продолжился и в следующем месяце.

В декабре 2022-го рынок вырос на 10% относительно ноября того же года. В последнем месяце года в России было реализовано 56,7 тыс. новых легковых машин. Не менее 70% всех приобретенных новых автомобилей – модели российского и китайского производства. Первое место в марочном рейтинге у Lada с показателем в 19,7 тыс. экземпляров.

Список самых популярных в России марок авто в декабре 2022 года:

Lada – 19,7 тыс. ед.Chery – 7,81 тыс. ед.Geely – 4,48 тыс. ед.Haval – 4,4 тыс. ед.Kia – 3,53 тыс. ед.

Что касается отдельных моделей, в декабре прошлого года спросом пользовались Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Lada Niva Travel и Niva Legend, а также Geely Coolray.

Список 10 самых продаваемых в России автомобилей в декабре 2022 года:

Lada Granta – 12,1 тыс. ед.Chery Tiggo 7 PRO – 3,67 тыс. ед.Lada Niva Travel – 3,57 тыс. ед.Lada Niva Legend – 2,57 тыс. ед.Geely Coolray – 2,45 тыс. ед.Haval F7 – 1,52 тыс. ед.Geely Atlas Pro – 1,26 тыс. ед.Chery Tiggo 4 – 1,206 тыс. ед.Haval Jolion – 1,201 тыс. ед.OMODA C5 – 1,08 тыс. ед.

После февраля 2022 года в России значительно подорожали все составляющие части автомобилей – запчасти, шины, расходники, а также сами авто, в том числе подержанные. Эксперты проанализировали динамику стоимости самых популярных машин на вторичном рынке.

К концу прошлого года средневзвешенные цены на машины в России выросли приблизительно на 22%, а по отдельным позициям стоимость увеличилась на 30% и более. В этой связи специалисты спрогнозировали стоимость автомобилей в 2023 году.