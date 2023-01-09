. Без хлопот и лишних затрат: как просто отмыть пол до блеска

Мытье полов часто отнимает много времени и сил. Однако есть один хитрый способ, как просто отмыть их до блеска, используя всего три простых компонента.

Чтобы сиял, как во дворце: как просто отмыть пол до блеска

Пол — одна из тех поверхностей, которая очень быстро пачкается. На нем появляются потеки, пыль и пятна, поэтому его нужно довольно часто мыть. К счастью, есть простой способ исправить это. Обратите внимание на то, как и чем мыть полы, чтобы они оставались чистыми и блестящими долгое время.

Используйте простые компоненты

Если знать один хитрый способ, полы можно помыть за считанные минуты. Добавив в воду три простых средства, поверхность будет блестеть и меньше притягивать пыль. В таком случае следующую уборку можно сделать намного позже.

Наберите в емкость для мытья полов воду. Важно, чтобы она была теплой.

Добавьте несколько капель эфирного масла и жидкости для мытья посуды.

Добавьте аптечный глицерин.

Хорошенько смешайте все компоненты, и можете смело начинать уборку.

По ее окончанию полы нужно натереть сухой салфеткой из микрофибры или другой мягкой ворсистой тряпкой.

Поверхность пола обретет зеркальный блеск и будет меньше притягивать пыль.





Если хотите, чтобы мытье полов имело антибактериальный эффект, из эфирных масел следует выбирать: кедровое, чайного дерева, лимонное, масло эвкалипта или лаванды. Кроме того, что пространство будет лишено бактерий, оно также наполнится свежим и приятным ароматом.