. Братчанин Дмитрий Клёпов погиб во время спецоперации
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Братчанин Дмитрий Клёпов погиб во время спецоперации

Братчанин Дмитрий Клёпов погиб во время спецоперации

Уроженец Братска Дмитрий Клёпов погиб при выполнении служебного долга во время спецоперации. Мужчина служил на Черноморском флоте с 2015 года, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Простились также с уроженцем Севастополя Алексеем Куликовым, командиром стрелкового взвода. В церемонии прощания с военнослужащими принял участие секретарь Севастопольского реготделения «Единой России», губернатор Михаил Развозжаев.

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По материалам: irk

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