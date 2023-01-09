. Братчанин Дмитрий Клёпов погиб во время спецоперации

Уроженец Братска Дмитрий Клёпов погиб при выполнении служебного долга во время спецоперации. Мужчина служил на Черноморском флоте с 2015 года, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Простились также с уроженцем Севастополя Алексеем Куликовым, командиром стрелкового взвода. В церемонии прощания с военнослужащими принял участие секретарь Севастопольского реготделения «Единой России», губернатор Михаил Развозжаев.