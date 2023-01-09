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Что является причиной измен у разных знаков зодиака, и как они себя ведут при этом

Что является причиной измен у разных знаков зодиака, и как они себя ведут при этом

Считается, что представители некоторых знаков зодиака более склонны к изменам, чем другие, а некоторые вообще никогда не изменяют своим партнерам. Нельзя сказать, что это утверждение верное, ведь причины измены могут быть разные. Но склонность к измене представителями разных знаков зодиака, в той или иной ситуации, вполне может быть объяснима.

Овен

Овны рассматривают измену исключительно как оружие мести. Пока в их личной жизни царит гармония и взаимопонимание, они даже не помышляют об этом. Но стоит выпасть хоть одному камушку из конструкции их внутреннего мира, Овны пускаются во все тяжкие. При этом меняется их поведение — они начинают забрасывать своего партнера бесконечными упреками.

Телец


Телец может изменить от скуки. По его поведению это становится заметно: появляются не наблюдавшиеся ранее привычки. Например, бег по утрам или приобретение абонемента в спортзал. Также они больше времени проводят у зеркала, начиная тщательно следить за своей внешностью.

Близнецы

Близнецы легко идут на измену, стараясь разнообразить свою жизнь. При этом они умеют виртуозно это скрывать от партнера, абсолютно ничем себя не проявляя. «Вычислить» Близнеца можно только случайно, задав ему неожиданный вопрос в неожиданный момент.

Рак

Раки — самые преданные из знаков, пойти на измену они могут только в случае, если партнер проявляет к ним безразличие. После этого они будут очень страдать, терзать себя сомнениями, отказываться от близости, всем своим видом показывая, что с ними что-то происходит.

Лев


Лев всегда ощущает себя царем, для него измена — это укрепление своего статуса. Его постоянный партнер даже не заметит никаких перемен в поведении Льва, если у него появится кто-то на стороне. И даже если об измене случайно станет известно, Лев будет искренне недоумевать, обижаться, и ни за что не признается в произошедшем.

Дева

Дева решается на измену, если окончательно разочаровалась в партнере и приняла решение прекратить отношения. Этим она сжигает все мосты и может даже сама признаться в измене, чтобы ускорить процесс расставания.

Весы

Представителя этого знака может заставить изменить только сильное чувство, которое он неожиданно испытает, как в первый раз. При этом поведение Весов меняется настолько, что не заметить эти перемены невозможно — у них словно вырастают крылья и они начинают «летать».

Скорпион


Скорпион склонен к измене настолько, что нередко имеет двух-трех партнеров одновременно. Причем никто из них не догадывается о существовании других. Если об измене случайно становится известно, Скорпион ведет себя невозмутимо и может прервать отношения. Успокаивается он только с возрастом, когда находит партнера, которого боится потерять.

Стрелец

Поводом для измены Стрельца становится неудовлетворенность личной жизнью или близостью с партнером. Ощущая себя несчастным и одиноким, Стрелец решается на измену. При этом чаще всего сразу же в этом признается, закидывая партнера упреками и делая его виноватым.

Козерог

Козерог — известный прагматик, он никогда не изменит, если личная жизнь его полностью устраивает. Он решается на измену, только все тщательно взвесив и решив изменить свою жизнь, о чем сразу же сообщает партнеру.

Водолей


Многие Водолеи являются сторонниками свободных отношений, что подразумевает ни к чему не обязывающую измену. Если в начале отношений Водолей ставит такие условия, есть повод его в этом подозревать. Но любящий Водолей, который дорожит своим партнером, может годами хранить верность.

Рыбы

Мечтательные Рыбы в измене ищут романтику и свежесть чувств, но долго не решаются переступить красную черту. Если представители этого знака решаются на измену, поначалу они стараются это скрывать от партнера, но рано или поздно предложат ему расстаться.

# Общество
По материалам: rsute

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