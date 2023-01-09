. Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог

Астролог рассказала, что нас ждет в будущем. Последнее время очень много разговоров ведется вокруг геополитических отношений. В частности, затрагивается тема сотрудничества США и России. Астролог Михаил Левин дал свой прогноз по этой ситуации. Политологи утверждают, что Россия в 2022 году решила показать всему миру, что выбирает собственный путь развития. Страна не отказывается от международных отношений с другими государствами, но прогибаться под желания Европы и США смысла больше нет. Это, как отмечают многие эксперты, не нравится западному руководству — они накладывают санкции и всячески демонстрируют свою силу. Чего же нам ждать в будущем? О своем видении ситуации в эфире шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» рассказал астролог Михаил Левин. «Россия выходит на собственный путь развития. Происходит переход лидерства от западной цивилизации к нам. Ведь, по мнению многих историков, Россия представляет собой отдельную цивилизацию. Мы становимся лидером человечества, но это не происходит в одну секунду. Поэтому мы отвернемся от Запада, но не будем вбивать дубы по границам», сказал Михаил Левин. По словам астролога, на Руси была традиция, если ребенок не хотел отлучаться от груди, то мать мазала соски горчицей. Так и мы отрываемся от Европы, начиная себя осознавать, как нечто самостоятельное и уникальное. Более того, эксперт видит, что в 2024–2025 годах это принесет нам свои плоды, а вот в США будет кризис — и весьма существенный. Поэтому многие жители планеты захотят перебраться к нам. «В 2030-х мы последний раз встретимся со Штатами. К середине 2034–2035 годов американцы окончательно уйдут с мировой арены, уползут к себе на континент, где станут заниматься внутренними вопросами», сказал Михаил Левин.