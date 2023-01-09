. Чтобы разрезанный фрукт не темнел: как правильно хранить авокадо

Авокадо — это не только полезный фрукт, но и достаточно нежный. Его необходимо уметь правильно хранить, иначе оно может очень быстро испортиться, особенно если уже разрезано. Читайте далее, как хранить авокадо, чтобы оно не темнело.

Почему авокадо становится более темным со временем

Оно становится более темным, когда контактирует с кислородом. Авокадо в своем составе содержит разные ферменты и растительные соединения, которые при контакте с воздухом начинают изменять свою структуру, поэтому недавно разрезанный фрукт может достаточно быстро потемнеть.





Как правильно хранить авокадо, чтобы оно не темнело

Чтобы авокадо дольше оставалось свежим и более светлым, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Чтобы замедлить потемнение, необходимо использовать лимонный сок. Им нужно тщательно смазать внутреннюю часть фрукта. Вместо лимонного сока отлично подойдет растительное масло. Оно создаст некий барьер, который не пропустит кислород к мякоти авокадо. Этот фрукт необходимо держать в пластиковом контейнере с крышкой в холодильнике. Низкие температуры положительно сказываются на нем и не дают ему быстро темнеть. Перед тем, как положить разрезанное на две части авокадо в контейнер, нужно одну половинку накрыть второй. Доставать мякоть из него необходимо максимально аккуратно, чтобы не повредить кожуру, которая не дает кислороду поступать внутрь плода. Также стоит использовать специальные салфетки, которые пропитаны воском. Это аналог пищевой пленки, который можно использовать несколько раз.

Все эти советы позволят храниться авокадо дольше 2 дней в домашних условиях. Главное помнить, что разрезанный фрукт не стоит хранить более 5 дней.