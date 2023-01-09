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Дарья Мороз рассказала об отношениях после развода

Дарья Мороз рассказала об отношениях после развода
Актриса Дарья Мороз в одном из интервью рассказала, как дочь познакомилась с Ксенией Собчак. Артистка развелась с Константином Богомоловым в 2018 году. Расставание прошло мирно, и бывшие супруги договорились поддерживать общение ради дочери. Однако появление в жизни режиссера Ксении Собчак стало для актрисы небольшим стрессом. Константин Богомолов быстро нашел возлюбленную после расставания с Дарьей Мороз. Причем режиссер был настроен серьезно. Мужчина не стал тянуть со знакомством дочери Анны и Ксении Собчак, взяв их на совместный отдых. «Как отпустила? Не вполне просто, но и не было такого: «Нет, не пущу!» Я больше переживала за ее моральное здоровье. Мы поговорили с Костей об этом дважды. Все-таки ей было на тот момент девять лет. Я сказала: «Давай так, если ты уверен, что это твоя семья, и не будет ситуации, что появилась потом другая, то окей», — вспоминала Мороз в беседе с Лаурой Джугелией.  Актриса боялась, что дочь может испытать стресс из-за появления у отца новой женщины. В юности Дарья и сама пережила подобный опыт, когда не стало ее матери Марины Левтовой. К счастью, Анна быстро нашла общий язык с Собчак и осталась в восторге от поездки.
«Сначала я была против. Потом села и подумала, что это ее жизнь, ее отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны сами с этим разобраться. Она должна пройти это вместе с ним. Я их отпустила на отдых на две недели. Все было прекрасно! Я выдохнула. Она приехала радостная. С тех пор так и повелось. Летом они едут все вместе отдыхать. Я с удовольствием ее отпускаю», — делилась звезда «Содержанок». Анна подружилась и с Платоном, сыном журналистки от Максима Виторгана. Недавно Собчак рассказала, что в ее доме есть отдельная комната для падчерицы, которую она обустраивала с огромной любовью. «Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии. Общаемся ли мы с Ксенией? Нет. И, наверное, это правильно», — говорила Мороз. 39-летняя Дарья в прекрасных отношениях и с собственной мачехой Дарьей Исаковой, а также единокровной сестренкой Варварой. «Мы все время на связи с папой (режиссер Юрий Мороз — Прим. ред.) Приезжаем с Аней к ним. Она обожает деда», — улыбалась артистка в YouTube-шоу Fametime Tv.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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