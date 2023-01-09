. Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за две минуты
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Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за две минуты

Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за две минутыМясников заявил, что даже небольшая физическая нагрузка снижает риск рака

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал россиян заниматься двигательной активностью в течение дня. По словам специалиста, даже небольшая физическая нагрузка почти в два раза снижает смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней. Способ предотвратить риск развития серьезных заболеваний он назвал в Telegram.

Доктор рассказал о результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Medicine. Ученые в течение семи лет наблюдали за несколькими десятками тысяч человек в возрасте от 40 до 60 лет, которых поделили на две группы.

Те, кто вошел в первую группу, вели сидячий образ жизни, а те, кто попал во вторую, добавили в свою жизнь незначительные физические нагрузки. «Физкультурой они тоже не занимались, но в течение для резко усиливали свою двигательную активность: то по лестнице поднимутся, то быстро пройдутся, то еще что. Причем эти эпизоды интенсивной активности не превышали по времени двух минут», — описал условия эксперимента врач.

«Две минуты, и посмотрите на конечный результат: в группе людей с эпизодами взрывной физической нагрузки по две минуты в среднем трижды в день смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней была за 7 лет на 47 процентов ниже, чем в группе "ленивцев"! Цифры более чем убедительные!» — написал он.

В заключение доктор порекомендовал тем, кто «хочет жить», хотя бы на две минуты в день отрываться от дивана.

Ранее Мясников призвал россиян «не бухать», «не курить» и «не толстеть», чтобы сохранить здоровье. Помимо этого, в список правил для хорошего самочувствия специалист внес двигательную активность.

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По материалам: lenta.ru

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