. Доктор Мясников назвал веский повод обратиться к врачу

Доктор Александр Мясников назвал отек одной ноги веским поводом обратиться к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал веский повод обратиться в медучреждение. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист заявил, что при отеке одной ноги необходимо обратиться за медицинской помощью, так как указанный симптом может быть признаком тромбоза. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Обычный тромбоз глубоких вен бывает при лежании, долгом неподвижном состоянии — при нем отек ноги пройдет, проблема не в ноге. Но если тромб оторвется, он попадет в сердце, а потом в легкие, что приведет к летальному исходу», — предупредил доктор. По этой причине Мясников крайне рекомендовал обращаться к врачу при подобном симптоме.

«Отекла одна нога, вы ни о чем не думаете, идете к врачу — он делает ультразвук, если тромба нет — это одно, если есть — принимайте меры», — призвал медик. По его словам, несвоевременное обнаружение тромбов становится причиной смерти многих людей в расцвете сил.

Ранее Мясников заявил, что употребление зелени связано с появлением тромбов. В таких продуктах, как отметил врач, содержится витамин К, который выступает в качестве «антагониста» лекарств, предназначенных для лечения тромбоза. Он предупредил, что употребление зеленой фасоли, брокколи и шпината может нейтрализовать действие кроворазжижающих препаратов.