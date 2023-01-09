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Европа нашла замену российскому дизелю

Европа нашла замену российскому дизелюBloomberg: Кувейт планирует нарастить экспорт дизеля в Европу в пять раз в этом году

Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в этом году в пять раз. О том, что регион нашел замену российскому дизелю, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Ближневосточная страна рассчитывает нарастить поставки до 2,5 миллиона тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день. Кувейт также хочет удвоить продажи авиационного топлива почти до пяти миллионов тонн. ЕС грозит потенциальная нехватка топлива с 5 февраля, когда регион собирается запретить импорт нефтепродуктов из России.

По данным Bank of America, цены на дизельное топливо могут вырасти до 200 долларов за баррель в этом квартале, поскольку запрет рискует вызвать глобальный дефицит. В последние годы Кувейт потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. Ожидается, что другие ближневосточные страны, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, также увеличат экспорт топлива в Европу в 2023 году.

Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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