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Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты

Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродуктыRepubblica: европейское эмбарго на нефтепродукты из России приведет к росту цен на топливо

Эмбарго европейских стран на импорт российских нефтепродуктов, которое должно вступить в силу с 5 февраля, приведет к росту цен на топливо. О последствиях новых ограничений предупредила итальянская газета Repubblica.

По данным издания, ограничения, действующие с 5 декабря 2022 года, пока слабо повлияли на цены, так как на рынке было достаточное количество сырой нефти, однако с обработанным сырьем ситуация совсем другая, поскольку за последние 20–25 лет западные страны старались отказываться от «загрязняющего» производства и количество таких предприятий снизилось.

Газета отметила, что цены на импорт топлива из России всегда были конкурентоспособными, однако новые ограничения приведут к их неминуемому росту.

Ранее стало известно, что Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в этом году в пять раз. Ближневосточная страна рассчитывает нарастить поставки до 2,5 миллиона тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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