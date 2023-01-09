. Фидаров пообещал встретиться со Смольяниновым, который собрался в него стрелять: "Скоро увидимся"

Артур Смольянинов во вчерашнем интервью заявил, что согласился бы воевать на стороне Украины и стрелять в том числе в своего партнера по фильму "9 рота" Сослана Фидарова. Спустя несколько часов актер ответил ему, а сейчас выразил желание встретиться.

В обращении Сослан отметил, что на поле боя им все равно не увидеться, так как Артур ни за что на нем не окажется. Зато в беседе с журналистами "Комсомольской правды" Фидаров заявил, что они могут встретиться в другой обстановке.

"При встрече, а чувствую, что мы точно скоро увидимся, Артуру все скажу. Хочется в глаза посмотреть этому человеку, готовому убивать под чужим флагом. Да и какой из него вояка, он в окопе не будет никогда", — заявил актер, который добровольно пошел на фронт.



На самом деле Фидаров уже 8 лет в перерывах между съемками посещает Донбасс.

Я вступил в "Восток" и до января 2015-го был в его составе, пока не пришлось вернуться в Москву и работать по профессии. Потом появились батальоны "Алания" и "Осетия". Теперь я вместе с ними. В промежутках между съемками я всегда в Донбассе. Свою миссию здесь собираюсь исполнить до конца.

Что может грозить Артуру Смольянинову за высказывания против России

В интервью актер также упоминал, что ему без разницы, что случится со страной. Артур сказал, что ему "насрать", если Россия развалится или превратится в ядерный пепел. На него уже возбуждено уголовное дело, однако подробности пока неизвестны. Юрист Илья Ремесло поделился с "Комсомольской правдой" мыслями насчет Смольянинова.

По словам специалиста, скорее всего, дело возбуждено по статье 280 УК РФ о публичных призывах к экстремистской деятельности. Срок возможного заключения — до 5 лет. Актер также может лишиться имущества в Москве, средств на банковских счетах или получить запрет на въезд. Илья считает, что это достаточно ударит по Артуру, так как за пределами России он вряд ли сможет рассчитывать на стабильный доход.

