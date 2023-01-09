. Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским

Певец Филипп Киркоров высмеял санкции против него. На днях Владимир Зеленский подписал указ об очередном санкционном списке, куда попали десятки звезд российского шоу-бизнеса. Среди запрещенных селебрити оказался и Филипп Киркоров. 55-летний исполнитель лишь порадовался мерам президента Украины. «Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности», — обратился он в соцсетях.Филипп Бедросович добавил, что ни по кому из артистов не ударят новые обстоятельства. «Культуру, песни, произведения литературы как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить, пора бы это понять и принять, — пишет Киркоров. — К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на западе». Также он отметил самого руководителя страны. «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя, Зеленский?».