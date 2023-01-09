. Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским

Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Певец Филипп Киркоров высмеял санкции против него. На днях Владимир Зеленский подписал указ об очередном санкционном списке, куда попали десятки звезд российского шоу-бизнеса. Среди запрещенных селебрити оказался и Филипп Киркоров. 55-летний исполнитель лишь порадовался мерам президента Украины. «Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности», — обратился он в соцсетях.
Филипп Бедросович добавил, что ни по кому из артистов не ударят новые обстоятельства. «Культуру, песни, произведения литературы как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить, пора бы это понять и принять, — пишет Киркоров. — К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на западе». Также он отметил самого руководителя страны. «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя, Зеленский?».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В СПЧ объяснили процедуру освобождения заключенных до участия в СВО гостайной
В СПЧ объяснили процедуру освобождения заключенных до участия в СВО
Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января
Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января
Доктор Мясников назвал веский повод обратиться к врачу
Доктор Мясников назвал веский повод обратиться к врачу
Xbox и Oreo выпустят лимитированную версию печений с бонусами для игроков
Xbox и Oreo выпустят лимитированную версию печений с бонусами для
В США обнаружили сотни ошибок на памятнике погибшим в Корейской войне
В США обнаружили сотни ошибок на памятнике погибшим в Корейской войне
Автомобильный рынок России упал на 59% относительно 2021 года
Автомобильный рынок России упал на 59% относительно 2021 года
У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег
Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег
В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая

Топ на сегодня

Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у ВСУ
Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у
Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Иван Ургант - символ пятой колонны
Иван Ургант - символ пятой колонны
В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса

Еще по теме

Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности
Филипп Киркоров поделился семейной тайной
Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе