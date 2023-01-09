. Горнолыжные курорты Франции терпят убытки из-за погоды
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Горнолыжные курорты Франции терпят убытки из-за погоды

Горнолыжные курорты Франции терпят убытки из-за погоды

Аномальное тепло заставляет курорты вблизи города Тулузы на юге Франции закрываться, владельцы заведений терпят крупные убытки, передает ФАН.

Владелец местного ресторана сообщил, что раньше снег на горных вершинах в течение года держался на высоте 500 метров, но сейчас белеет только верх гор. Отсутствие туристов делает бизнес нерентабельным.

Как уточняет Федеральное агентство новостей, в декабре во Франции температура была на 7-8 градусов выше средней. Это самый высокий показатель в стране за 25 лет. 

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По материалам: pnp.ru

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