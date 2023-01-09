. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Начинается новая неделя, на которой нас может поджидать много трудностей или, наоборот, много возможностей и удачи. Пришло время узнать, как привлечь к себе успех и остаться на плаву.

Один из самых известных астрологов России и СНГ Павел Глоба рассказал порталу megagoroskop о том, как ночные светила будут влиять на представителей каждого из Знаков Зодиака. Это будет неделя новых возможностей и повышенного влияния планет. Каждому из нас придется выйти из зоны комфорта, чтобы сделать все возможное для всестороннего улучшения жизни и достижения поставленных задач. Эксперты сайта dailyhoro. ru также дали свою оценку грядущей недели, так что у вас будет полная информация о том, чего можно ждать в эти семь дней.

Овен

Овнам важно запомнить одну очень важную вещь — на этой неделе будет очень мало случайностей. Все происходящее будет задумано и запланировано Вселенной. Также Овны смогут узреть последствия своих прошлых решений. Желательно научиться отличать случайности от тайных знаков судьбы, которых тоже будет немало. Это можно сделать по трем важным признакам. На этой неделе Овны окажутся одними из немногих людей, которые будут ощущать душевное равновесие и спокойствие, несмотря ни на что. Это замечательный период для того, чтобы заняться своим здоровьем, отодвинув немного в сторону работу.

Телец

У Тельцов ожидается немного непростая неделя, на которой удача может отворачиваться от них. Именно поэтому лучше пользоваться тремя способами ее мгновенного привлечения. Жизнь представителей данного Знака окажется весьма насыщенной и необычной. Будет много нового и интересного. Астрологи рекомендуют Тельцам как можно больше времени проводить в делах и в работе. Согласно прогнозам, эта неделя будет очень хорошо подходить для принятия важных решений и для глобального изменения курса. Также можно попробовать бросить вредные привычки.

Близнецы

Близнецам Вселенная будет помогать видеть будущее и чувствовать его. Шестое чувство этих людей обострится, поэтому важно начать ему доверять. Также стоит начать обращать внимание на сны, предвещающие счастье и удачу. Звезды и планеты через сновидения будут предупреждать представителей данного Знака о приближающихся изменениях. В любовной сфере эти изменения будут самыми сильными. Возможно, что вернутся старые отношения, либо получится укрепить уже существующую любовь. Очень важно научиться признавать свои ошибки, чтобы не отталкивать от себя людей.

Рак

Ракам начать неделю желательно с уборки в доме. Ранее мы рассказывали о том, как мыть полы и вытирать пыль, чтобы усилить энергетику дома. Очень важно соблюдать все эти правила, чтобы уборка была максимально полезной. В чистом и энергетически сильном доме будет лучше отдыхать и работать. Эта неделя замечательно подходит для деловых встреч, собеседований и поисков новой работы. Не стоит забыть о второй половинке и своей семье, даже если будет очень много дел и забот на рабочем месте. Можно попробовать и вовсе отложить на потом дела, занявшись обучением.

Лев

У Львов ожидается довольно непростая неделя, на которой придется принимать много важных решений и встречаться с дилеммами. Принимая решения, нужно руководствоваться не только логикой и знаниями, но еще и уделять внимание интуиции. Укрепить шестое чувство людям данного Знака Зодиака поможет простая медитация. На этой неделе львам нельзя ни в коем случае закрываться в себе и проводить много времени в уединении. Возможно, что на этой неделе придется много путешествовать по работе, посещать другие города и страны.

Дева

Девам, вероятно, придется много общаться с людьми и знакомиться с новыми личностями. Чтобы взаимодействовать с ними эффективно, важно заранее знать характер того или иного человека. Прочитать его можно, к примеру, по манере ходить. В целом наше поведение и привычки часто могут дать ответ на вопрос о том, что скрывается в недрах сознания. В любовной сфере Девам необходимо быть предельно осторожными — нельзя ругаться со второй половинкой. На любовь будет оставаться немного времени, что, в принципе, к лучшему. Найти вторую половинку одиноким Девам будет очень непросто.

Весы

Если у Весов в прошлом произошло что-то крайне неприятное, это можно пережить. На этой неделе важно как можно быстрее выходить из состояния негатива. Не важно, что стало причиной образования дурных мыслей — важно быстро от них избавляться. В этом Весам помогут пять полезных советов. Астрологи советуют Весам лучше высыпаться и следить за своим здоровьем. В семейной жизни наступит полная гармония. Весы смогут понять близких людей и оказать им посильную эмоциональную помощь. В целом неделя ожидается приятная и позитивная.

Скорпион

Скорпионам срочно нужно постараться исправить прошлые ошибки, попросить прощения у людей, которых они обидели или которым перешли дорогу. Актуальными станут как самые лучшие, так и самые худшие черты характера этих людей. Придется уделять некоторое время саморазвитию. В работе и бизнесе Скорпионам будет везти, причем довольно часто и весьма заметно. Это идеальное время для поисков новой работы, для открытия бизнеса и поисков новых источников дохода. Что до любви, то не стоит держаться за отношения, которые полностью себя изжили и не приносят больше радости.

Стрелец

Стрельцы входят в список самых эгоистичных Знаков Зодиака, однако, на этой неделе ни в коем случае нельзя вести себя подобным образом. Астрологи советуют уделять время семье и любимому человеку. Не исключено, что отношения со второй половинкой укрепятся. Произойдет что-то приятное и важное, в следствие чего в отношениях появится больше доверия. В работе и бизнесе лучше отказаться от рисков. Важно перестать совершать необдуманные поступки. Стрельцы полны сил и энергии, поэтому смогут преодолеть любые преграды на своем пути.

Козерог

Козероги, к сожалению, могут утратить часть сил и энергии, но их недостаток можно будет восполнить. Например, можно сделать это посредством дыхательной гимнастики. Также сил, возможно придаст влюбленность. Козероги могут встретить на своем пути новую вторую половинку. Это замечательное время для работы, деловых переговоров, попыток открыть новый бизнес. Козероги, которые будут полны сил, смогут преуспеть как в амурных делах, так и в финансовых. Самое главное сейчас — не торопиться с решениями, чтобы не наломать дров.

Водолей

Водолеям эту неделю лучше провести так, чтобы потом было что вспомнить. Это не значит, что нужно заниматься экстремальным спортом или бежать с друзьями в бар устраивать вечеринку. Важно просто почаще замечать приятные изменения. Еще нужно заботиться о здоровье, и начать лучше всего с удаления из холодильника вредных продуктов. Это хорошее время для спорта, диеты, корректировки питания и привычек. Звезды помогут Водолеям взглянуть на свою жизнь со стороны и разобраться с причинами неудач и появившихся недавно проблем.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут найти для себя новые увлечения, интересы и хобби. Это будет волшебное время, в которое можно преуспеть в работе и делах, а также просто стать лучше как человек, как личность. Астрологи настоятельно не рекомендуют конфликтовать с коллегами и друзьями. Чтобы сохранить баланс в отношениях со второй половинкой, родственниками или друзьями, лучше их не критиковать. Это может закончиться плачевно. Близкие люди могут проявить инициативу и постараться помочь Рыбам выйти на новый уровень духовного развития.