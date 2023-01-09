. Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"

Губернатор Курской области роман Старовойт первую неделю января 2023 года провел в тренировочном лагере частной военной компании "Вагнер". Глава региона прошел базовый курс подготовки.

Старовойт занимался основами военного дела с местными ополченцами, готовящимися защищать территорию Курской области от вторжения.

"Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости".

Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"

Чиновник назвал инструкторов и бойцов ЧВК настоящими мужчинами и патриотами.

Ранее Старовойт выразил свое возмущение поведением местных депутатов - супругов Максима и Светланы Васильевых, которые отправились на мексиканский курорт. Губернатор признался, что "очень зол" из-за поступка парламентариев, тем более что жизнь в приграничном регионе выдвигает дополнительные требования к работе и поведению чиновников.