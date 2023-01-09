. Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"

Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"

Губернатор Курской области роман Старовойт первую неделю января 2023 года провел в тренировочном лагере частной военной компании "Вагнер". Глава региона прошел базовый курс подготовки.

Старовойт занимался основами военного дела с местными ополченцами, готовящимися защищать территорию Курской области от вторжения.


"Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости".

Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"

Чиновник назвал инструкторов и бойцов ЧВК настоящими мужчинами и патриотами.

Ранее Старовойт выразил свое возмущение поведением местных депутатов - супругов Максима и Светланы Васильевых, которые отправились на мексиканский курорт. Губернатор признался, что "очень зол" из-за поступка парламентариев, тем более что жизнь в приграничном регионе выдвигает дополнительные требования к работе и поведению чиновников.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Запреты и добрые дела на неделю с 9 по 15 января 2023: что будет грехом, а что благостью
Запреты и добрые дела на неделю с 9 по 15 января 2023: что будет
Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в ЧВК "Вагнер"
Губернатор Курской области Роман Старовойт прошел курс подготовки в
В Бразилии задержали более 400 участников беспорядков
В Бразилии задержали более 400 участников беспорядков
5 правил привлечения удачи в год Черного Водяного Кролика
5 правил привлечения удачи в год Черного Водяного Кролика
До -5 градусов ожидается в Иркутске днем 9 января
До -5 градусов ожидается в Иркутске днем 9 января
В 2023 году четыре коррекционные школы Иркутской области получат новое оборудование
В 2023 году четыре коррекционные школы Иркутской области получат
Минобороны РФ: в Харьковской области и ДНР за сутки сбили пять самолетов ВСУ
Минобороны РФ: в Харьковской области и ДНР за сутки сбили пять
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о предложении Киеву "корейского сценария"
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о предложении Киеву
Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая
Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая
Артур Смольянинов лицемерно готов смотреть, как убивают россиян
Артур Смольянинов лицемерно готов смотреть, как убивают россиян
Певица Слава сходит с ума после расставания с мужем и спускает деньги на ветер
Певица Слава сходит с ума после расставания с мужем и спускает деньги

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
Дорожные камеры ГИБДД смогут отслеживать разыскиваемых россиян и опасные грузы
Дорожные камеры ГИБДД смогут отслеживать разыскиваемых россиян и
На вокзале в Иркутске безработный рецидивист незаконно продал награды деда
На вокзале в Иркутске безработный рецидивист незаконно продал награды
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Еще по теме

В Курской области заявили о тренировке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»
ВСУ нанесли удар по хутору в приграничном российском регионе
ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе
В Курской области запретили запуск фейерверков до конца января