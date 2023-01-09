Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем он займется после этого
Поклонники 34-летнего Хабиб Нурмагомедов шокированы неприятной новостью. Знаменитый боец репостнул в соцсетях новость о своем уходе из MMA, таким образом подтвердив ходившие в Сети слухи.
В посте, опубликованном Хабибом Нурмагомедовым на своей странице, объясняются причины его ухода из индустрии смешанных единоборств.
"Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделять время семье", - отмечается в сообщении.
Напомним, последний поединок Хабиб провел осенью 2020 года, когда одержал победу над американцем Джастином Гэтжи.
После этого он объявил о завершении профессиональной карьеры, уйдя из спорта с 29 победами во всех 29 боях в MMA. Затем боец занялся тренерской деятельностью.
Друг Хабиба раскрыл, чем боец займется после ухода из MMA
Друг семьи Хабиба Рамазан Рабаданов признался в интервью "Чемпионату", что совершенно не удивлен решению бойца уйти из MMA.
Блогер назвал возможные причины ухода Хабиба из MMA
Блогер Артем Тарасов сомневается, что Нурмагомедов оставит бойцов, которых он готовил к поединкам.
Эксперт при этом предположил в интервью "Газете.ру", что Хабиба могли заинтересовать предложением деятельности иного рода.