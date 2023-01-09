. Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем он займется после этого

Поклонники 34-летнего Хабиб Нурмагомедов шокированы неприятной новостью. Знаменитый боец репостнул в соцсетях новость о своем уходе из MMA, таким образом подтвердив ходившие в Сети слухи.

В посте, опубликованном Хабибом Нурмагомедовым на своей странице, объясняются причины его ухода из индустрии смешанных единоборств.

"Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделять время семье", - отмечается в сообщении.



Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA

Напомним, последний поединок Хабиб провел осенью 2020 года, когда одержал победу над американцем Джастином Гэтжи.

После этого он объявил о завершении профессиональной карьеры, уйдя из спорта с 29 победами во всех 29 боях в MMA. Затем боец занялся тренерской деятельностью.

Друг Хабиба раскрыл, чем боец займется после ухода из MMA

Друг семьи Хабиба Рамазан Рабаданов признался в интервью "Чемпионату", что совершенно не удивлен решению бойца уйти из MMA.



Это естественный переход человека с одного уровня на другой. Он общался с разными бизнесменами. Сравнив свой потенциал в этом с людьми, которые делают большие деньги и дела, он понял, что сможет выжить на новом для себя уровне. Уровень бизнес-организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнет свое новое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет.

Друг Хабиба раскрыл, чем боец займется после уход из MMAБлогер назвал возможные причины ухода Хабиба из MMA

Блогер Артем Тарасов сомневается, что Нурмагомедов оставит бойцов, которых он готовил к поединкам.

Эксперт при этом предположил в интервью "Газете.ру", что Хабиба могли заинтересовать предложением деятельности иного рода.

Остался Ислам Махачев, который для Хабиба чуть ли не как родной брат. Думаю, во время боя Хабиб будет с ним в углу. Он же не был для бойцов тренером, который работал с ними каждый день, приходил утром и говорил: "начинайте разминку". Скорее, он делился опытом, был спарринг-партнером. В общем, мне кажется, что Хабиб не может уйти от ММА, просто он решил отдохнуть и заняться другими серьезными делами. А возможно, его куда-то позвали очень серьезные люди, которым он не может отказать, и ему действительно это интересно.