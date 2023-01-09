. Художник представил, как бы выглядели герои мультфильма «Король Лев», если бы они вдруг оказались людьми
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Художник представил, как бы выглядели герои мультфильма «Король Лев», если бы они вдруг оказались людьми

Художник представил, как бы выглядели герои мультфильма «Король Лев», если бы они вдруг оказались людьми

Хуманизация персонажей — частое явление среди художников. Ведь всегда интересно пофантазировать о том, как бы выглядел известный котик или вовсе лев в человеческом теле. Бразильский иллюстратор Рикардо Манго задался этим же вопросом и уделил особое внимание истории Симбы. Художник представил, как бы выглядели герои невероятно трогательного и захватывающего мультфильма «Король Лев», если бы вдруг они все стали людьми. Результат работы оказался достойным похвалы!

Рафики

Стоит отметить, что художник отлично справился со своей задачей! Ведь, став людьми, герои не потеряли те черты, которые были у них в мультяшных образах.

Сараби

Муфаса

Появление на свет нового короля

Тимон и Пумба

Даже в человеческом обличии эта парочка остаётся всё теми же неповторимыми озорниками и весельчаками!

Симба и Нала

В компании лучших друзей

Шрам и его верные гиены

В каком бы образе ни находился Шрам, от него всё так же будет веять коварством и злодейскими мыслями.

Зазу

Художник позаботился о том, чтобы форма носа этого персонажа осталась как у настоящей птицы зазу.

Зазу, Симба и Нала

# Интересное
По материалам: twizz

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