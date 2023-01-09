. Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына
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Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына

Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына
Певица Ирина Дубцова проводит отпуск на Мальдивах с мамой и единственным сыном. Известная певица и автор песен Ирина Дубцова зимние каникулы, по обыкновению, проводит на Мальдивах в компании самых близких людей — мамы и сына Темы, которого родила в браке с музыкантом Романом Черницыным. Судя по всему, повзрослевший наследник Ирины Дубцовой не очень любит, чтобы его фото появлялись в Сети. Так что в последнее время совместные кадры певицы и ее сына стали редкостью. Но на отдыхе люди всегда позволяют себе и близким больше, чем в обычной жизни. И Ирина Дубцова смогла показать, как сейчас выглядит повзрослевший Тема, которого все ее поклонники помнят маленьким мальчиком. В микроблоге Ирина Дубцова поделилась совместным кадром с сыном.
«Доброе утро», — подписала кадр с участием сына Ирина Дубцова. Певица сопроводила публикацию хештегом «ребеночек», уточнив, что Артему почти семнадцать лет. Поклонники Ирины Дубцовой восторженно отреагировали на снимок. «Женщину украшает рядом стоящий взрослый сын! Благословений вам!», «Просто брат с сестрой, выглядите шикарно», «Для 17-летнего он очень выглядит взросло и мужественно, обалдеть», «Так вымахал ребеночек, красавец-мужчина», — высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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