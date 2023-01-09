. Иркутянка провалилась под лед в охранной зоне Ангары рядом с ГЭС
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Иркутянка провалилась под лед в охранной зоне Ангары рядом с ГЭС

Иркутянка провалилась под лед в охранной зоне Ангары рядом с ГЭС

Днем 8 января 20-летняя жительница Иркутска провалилась под лед Ангары рядом с ГЭС. Иркутянка решила прогуляться от залива Якоби до ледокола «Ангара», несмотря на запрет выхода на лед.

Полынья образовалась в ста метрах от ГЭС — в границах охранных зон гидроэнергетического объекта, где находиться запрещено. Девушка смогла выбраться на лед, оттуда ее забрал мужчина на аэролодке. Судоводитель доставил иркутянку на берег, где ее уже ожидали машины скорой помощи и полиции.

Пресс-служба ГУ МЧС России сообщает, что место, где иркутянка провалилась в холодную воду, характеризуется постоянными подвижками льда. Толщина ледяного покрова там не превышает пяти сантиметров, есть участки с открытой водой.

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По материалам: irk

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