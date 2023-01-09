. Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года

Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года

Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу внесли в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года. В книге находятся организации, которые способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли, а также активно участвующие в социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

«Факт включения организации в реестр означает признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти её значимости для развития своей территории, а также подтверждает её деловую и общественную репутацию», — рассказали в пресс-службе.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass — впервые с запуска подписки
Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass —
Непростое время для Тельцов и успех Рыб: гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Непростое время для Тельцов и успех Рыб: гороскоп Павла Глобы на
Умер звезда сериала «Восьми достаточно» Адам Рич
Умер звезда сериала «Восьми достаточно» Адам Рич
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Россиянин умер дома после обследования в трех больницах
Россиянин умер дома после обследования в трех больницах
Жители Финляндии высказались против размещения базы НАТО в стране
Жители Финляндии высказались против размещения базы НАТО в стране
Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии
Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии
В Братском районе четверо мужчин на Mazda Capella погибли при столкновении с КамАЗом
В Братском районе четверо мужчин на Mazda Capella погибли при
За сутки 20 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки 20 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года
Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга
Какие бывают виды шин: что нужно учитывать при их выборе?
Какие бывают виды шин: что нужно учитывать при их выборе?
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций

Еще по теме

В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу
В Иркутске новорожденного нашли в выгребной яме на заправке
Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы
Под Иркутском в ДТП попал микроавтобус с медиками, 12 человек пострадали