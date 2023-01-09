. Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года

Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу внесли в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года. В книге находятся организации, которые способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли, а также активно участвующие в социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

«Факт включения организации в реестр означает признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти её значимости для развития своей территории, а также подтверждает её деловую и общественную репутацию», — рассказали в пресс-службе.