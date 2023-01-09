. Экс-глава минздрава Наталия Ледяева подала апелляцию на приговор суда
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Экс-глава минздрава Наталия Ледяева подала апелляцию на приговор суда

Экс-глава минздрава Наталия Ледяева подала апелляцию на приговор суда

Защитники экс-главы регионального минздрава Наталии Ледяевой и других фигурантов дела о мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку масок и респираторов подали апелляцию на приговор суда. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда города Иркутска. Решение будет обжаловано в Иркутском областном суде.

Как сообщила журналисту IRK.ru Марина Ершова, защитник одного из осужденных — Ильи Белоусова, со стороны ее подзащитного они планируют отменить приговор в определенной части — уменьшить срок лишения свободы. Ранее Артем Коршунов, адвокат Дмитрия Козлова, отмечал, что в случае несогласия с решением второй инстанции защита планирует обращаться в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово, а если и там решение будет не в пользу защиты, то в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. Адвокат Дмитрия Козлова подтвердил IRK.ru, что они с подзащитным также подали апелляцию.

20 декабря 2022 года суд вынес приговор бывшему министру здравоохранения Наталии Ледяевой. Ее признали виновной в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку масок и респираторов и приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, ее сына Илью Белоусова — к 8,5 годам колонии. Другие фигуранты уголовного дела также получили реальные сроки.

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По материалам: irk

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