. Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая

43-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов отдыхает с 4-летней дочерью в Эмиратах. Эмин Агаларов недавно воссоединился с экс-супругой Аленой Гавриловой, которая родила ему дочь Афину. Пара вместе с дочерью отдыхает и расслабляется в Дубае. Сегодня Эмин отправился с Афиной на пляж, взяв малышку на руки. Артист предстал в синей футболке и ярких шортах. Афина выбрала белую футболку и голубые штанишки. «Бесконечная любовь», — нежно прокомментировал Агаларов. Звездное семейство остановилось в отеле, из которого открывается потрясающий вид на одну из главных достопримечательностей Дубая — Бурдж-Халифа. Певец показал снимок дочери, которая любуется впечатляющей атмосферой за окном.«Маленькое чудо», «Афине повезло, что её так любит папа. Счастливая девочка! Очень уважаю тех мужчин, которые относятся к своим детям с любовью и трепетом», «Папин ангелочек! Очень душевное фото! Берегите друг друга!», «Какие милые. Надеюсь, скоро покажете лицо дочки-кудряшки», — написали поклонники.