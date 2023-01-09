. Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая
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Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая

Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая
43-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов отдыхает с 4-летней дочерью в Эмиратах. Эмин Агаларов недавно воссоединился с экс-супругой Аленой Гавриловой, которая родила ему дочь Афину. Пара вместе с дочерью отдыхает и расслабляется в Дубае. Сегодня Эмин отправился с Афиной на пляж, взяв малышку на руки. Артист предстал в синей футболке и ярких шортах. Афина выбрала белую футболку и голубые штанишки. «Бесконечная любовь», — нежно прокомментировал Агаларов. Звездное семейство остановилось в отеле, из которого открывается потрясающий вид на одну из главных достопримечательностей Дубая — Бурдж-Халифа. Певец показал снимок дочери, которая любуется впечатляющей атмосферой за окном.
«Маленькое чудо», «Афине повезло, что её так любит папа. Счастливая девочка! Очень уважаю тех мужчин, которые относятся к своим детям с любовью и трепетом», «Папин ангелочек! Очень душевное фото! Берегите друг друга!», «Какие милые. Надеюсь, скоро покажете лицо дочки-кудряшки», — написали поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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