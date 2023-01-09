. Какие бывают виды шин: что нужно учитывать при их выборе?
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Какие бывают виды шин: что нужно учитывать при их выборе?

Автомобильные шины могут иметь различные строение и форму. Отличия в покрышках обусловлены тем, что они могут быть предназначены для решения самых разных задач. Поэтому перед покупкой автошин следует учесть, какие виды покрышек бывают, и какие задачи они решают. Подробнее о шинах для авто можно узнать на сайтах поставщиков.

Сезон эксплуатации

Все прекрасно знают, что шины могут быть летними, зимними или всесезонными. Летние покрышки предназначены для применения, когда среднемесячная температура превышает +5 градусов. Летние шины могут быть:

  • шоссейными;
  • универсальными;
  • грязевыми.

Шоссейные покрышки предназначены для городской эксплуатации по асфальтобетонным дорожным покрытиям. Они отличаются бесшумностью и хорошим сцеплением с дорожной поверхностью. При этом их категорически не рекомендуется использовать зимой. Они не предназначены для поездок по грязи и внедорожным покрытиям.

Универсальные модели считаются более шумными. Однако их преимущество заключается в возможности использования не только в городских, но и в загородных условиях. Такие покрышки можно использовать для поездок по мокрой дороге, траве, грязи и т.д.

Наконец, грязевые летние покрышки предназначены для эксплуатации исключительно в условиях бездорожья. Их особенностью считается глубокая высота протектора.

Зимняя резина предназначена для применения при температуре ниже +5 градусов. Только ее можно использовать на заснеженных дорожных покрытиях. Она гарантирует качественное сцепление как со снегом, так и со льдом. Особенностью таких покрышек считается глубокий протектор с агрессивным узором. Обычно такая резина маркируется надписью «Winter».

Что касается всесезонной резины, то этот вариант можно назвать компромиссом между летними и зимними покрышками. Всесезонные шины совмещают свойства летней и зимней резины. Они маркируются буквами AS. Обычно «всесезонку» используют в регионах с умеренным климатом. Ее также принято устанавливать на бюджетные авто при небольших пробегах.

Протекторный рисунок

В соответствии с этим параметром покрышки могут иметь ассиметричный, направленный или ненаправленный протектор. Ассиметричный рисунок можно увидеть на покрышках, состоящих из двух «сборных» колес. Такие шины предназначены для универсальной эксплуатации. Они могут использоваться как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии.

Направленный протектор гарантирует хороший контакт с дорожной поверхностью даже при крайне плохих погодных условиях. Минусом таких шин считается сложность их демонтажа.

Самым доступным вариантом считаются колеса с ненаправленным протектором. Эта универсальная резина с усредненными характеристиками. Именно такие колеса обычно устанавливаются автопроизводителями на новые машины.

В заключение остается добавить, что покрышки также могут быть беспрокольными или внедорожными. По виду профилей шины делятся на 2 типа: низко- и широкопрофильные. По конструктивным особенностям покрышки делят на диагональные и радиальные.


# Авто

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