. Киркоров показал помолодевшую внешность после пластики

Последнее время Кирокоров был часто заметен в самых разных скандалых. Судя по всему, ему это надоело, и певец решил лечь под нож пластического хирурга. Результат он выложил в сеть.





Перед самым новым годом Филлп часто говорил о своем личном пластическом хирурге. Он буквально восхвалял его. Он считает, что молодежи пока не понять, зачем нужно ходить к пластическому хирургу. Но именно пластические операции помогают ему выглядить так свежо и молодо в свой возраст. А Киркорову уже стукнуло 55 лет, к слову.

На новогодние праздники Филипп по большей части отдыхал и проходил реабилитацию. Сейчас он готов показать свой внешний вид, что он и сделал. Оцените сами:





Судя по фото, Киркоров и вправду сильно помолодел. Лицо будто разгладили, а бороду хорошо покрасили.

В сети уже пишут, что Филипп стал похож на Тиматти. Фанаты пишут, что подтяжка действительно подействовала, и теперь певец похож на арменина.