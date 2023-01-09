. Киркоров показал помолодевшую внешность после пластики
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Киркоров показал помолодевшую внешность после пластики

Киркоров показал помолодевшую внешность после пластики

Последнее время Кирокоров был часто заметен в самых разных скандалых. Судя по всему, ему это надоело, и певец решил лечь под нож пластического хирурга. Результат он выложил в сеть.


Перед самым новым годом Филлп часто говорил о своем личном пластическом хирурге. Он буквально восхвалял его. Он считает, что молодежи пока не понять, зачем нужно ходить к пластическому хирургу. Но именно пластические операции помогают ему выглядить так свежо и молодо в свой возраст. А Киркорову уже стукнуло 55 лет, к слову.

На новогодние праздники Филипп по большей части отдыхал и проходил реабилитацию. Сейчас он готов показать свой внешний вид, что он и сделал. Оцените сами:



Судя по фото, Киркоров и вправду сильно помолодел. Лицо будто разгладили, а бороду хорошо покрасили.

В сети уже пишут, что Филипп стал похож на Тиматти. Фанаты пишут, что подтяжка действительно подействовала, и теперь певец похож на арменина.

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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