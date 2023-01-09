Китайский Новый Год — 2023: когда начинается и как отмечать

Китайский Новый Год отличается от привычного нам праздника и отмечается в другие даты. Традиция празднования его в России не нова, поэтому многие заранее готовятся к торжеству и проводят время вместе с семьей.

В современном мире нет больших различий: мы отмечаем не только привычные нам праздники, но и проникаемся культурами других стран. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, когда в 2023 год наступит Китайский Новый год, чтобы не упустить возможности еще раз отметить прекрасный праздник вместе с близкими, а также привлечь удачу и внимание нового покровителя.

Особенности Нового 2023 года в Китае

2023 будет годом Черного Водяного Кролика. В Китае заранее начинают подготовку к торжеству, длится которое не один день. Дата Китайского Нового Года зависит от лунного календаря и выпадает на второе Новолуние после 21 декабря, когда наступает зимнее солнцестояние. Это значит, что торжество начнется с 22 января и продлится до 27 числа.

В дни праздника соблюдают множество традиций и обычаев, которые помогают привлекать в семьи счастье и процветание, оставлять проблемы в прошлом и получать покровительство черного Кролика.

Традиции Китайского Нового года

Новый Год по-Китайски — это не семейные ужины и фейерверки в полночь. Это масштабное событие с настоящими карнавальными шествиями, яркими украшениями, вкусными блюдами и обязательными подарками. Традиционно праздник отмечают шумно, чтобы отпугнуть злых духов, которые боятся шумных фейерверков и красного цвета.

Новый Год — это праздник весны и семьи, который собирает всех членов семьи. Каждый год все съезжаются в отчий дом, чтобы провести время с близкими, даже если находятся в тысячах километров.

Празднование Нового Года не обходится без ярких бумажных фонариков красного цвета, которые вывеивают и на улицах, и в домах, а также презентов, символизирующих богатую и счастливую жизнь. Китайцы дарят друг другу деньги в красных конвертах, а также мандариновые деревья.