. Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить» сантехнику

Практически все хозяйки сталкивались с возникновением засора в раковине. Многие, даже не задумываясь, смывают в нее все, что только можно. Но есть такие вещества, которые могут убить сантехнику, поэтому их запрещено выливать в нее.

Что запрещается смывать в раковину, чтобы не убить сантехнику

Кофе

Многие кофеманы неоднократно выливали в раковину остатки своего кофе, и даже не задумывались над тем, что делать это категорически запрещено. На первый взгляд кажется, что частички перемолотых кофейных зерен быстро пройдут по трубам, но на самом деле это не так. Кофейная гуща, как песок, будет постоянно оседать в трубе и в конечном итоге приведет к серьезному засору.

Мука





При соединении муки с водой получается тесто, которое является главным врагом всех труб. Даже незначительное количество теста попавшее в них, может привести к большим проблемам. После работы с мукой, первым делом по столу нужно пройтись бумажным полотенцем, чтобы убрать все остатки теста, а уже потом протереть мокрой тряпкой.

Волосы

Все обладательницы длинных волос должны после мытья локонов убирать их из сливного отверстия. Если это не делать, то через какое-то время трубы засорятся и вода будет плохо проходить. Когда волосы попадают в слив, начинают спутываться, образовывая большие комки, которые трудно проходят по трубам. Это провоцирует сильный засор.

Лекарства





Невзирая на то, что большая часть лекарственных препаратов легко растворяются в воде, выливать их в раковину все же не рекомендуется. Многие не задумываются над тем, что вода циркулирует по кругу. При этом не все очистительные станции могут справляться с химическими загрязнениями. Отправляя в раковину просроченные препараты, люди травят себя и всех окружающих.

Бытовая химия

Нельзя выливать в сливные трубы средства для мытья окон или полов с истекшим сроком годности. В это время вовсе никто не думает о том, что все трубы выходят далеко не на свалку. Получается, что подобными действиями люди отравляют воду. В раковину можно выливать только те средства, которые предназначены для чистки труб и устранения засоров.

Кипяток

Многие люди после приготовления какого-то блюда сливают кипяток в раковину и только единицы знают, что так делать нельзя. Все дело в том, что слишком горячая вода может испортить пластиковые трубы или сифон. В раковину нельзя выливать жидкость, температура которой выше 60 градусов, иначе велик риск устроить потоп из-за прорванной канализационной трубы.

Масло и жир





Все знают о том, что жир не растворяется в воде, а наоборот, при контакте с жидкостью застывает и образует плотный налет, который, попадая в трубы, приводит к их сужению. Все это провоцирует появление засора и поломки. Лучше всего избавляться от остатков масла и жира, разбавляя их моющим, выливая в пакет и выбрасывая в мусор.

Чтобы сохранить свою сантехнику, необходимо купить специальное средство, которое способно растворять жир.