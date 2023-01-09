. Когда россияне смогут еще отдохнуть в 2023 году ?
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Когда россияне смогут еще отдохнуть в 2023 году ?

Когда россияне смогут еще отдохнуть в 2023 году ?
Стало известно расписание праздников в новом году. Новогодние каникулы очень быстро закончились, увы.  Девять дней пролетели незаметно. Когда же теперь нас ждут длинные выходные? И сколько вообще нерабочих дней будет в новом, 2023 году? Если вы трудитесь, как и большинство граждан, по графику 5/2, то есть с понедельника по пятницу, то в 2023 году вас ждут 118 нерабочих и праздничный дней. В этот раз 1 и 8 января выпали на воскресенье. По идее их следовало бы перенести на будни, что собственно и было сделано, но не в этом месяце, а в следующем. Таким образом, в феврале мы будем отдыхать четыре дня подряд с 23 по 26 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества. В марте в честь Международного женского дня выходной будет только один — в среду, 8 марта. Зато первые майские праздники начнутся в субботу, 29 апреля, и закончатся 1 мая в понедельник. А вторые продлятся четыре дня с субботы, 6 мая, по среду, 9 мая. По три дня мы будем отдыхать на День России, с 10 по 12 июня, а также в День народного единства — с 4 по 6 ноября. Считается, что без лишнего напряжения вернуться в трудовой режим после длительных выходных, помогут несколько простых действий. В их числе — составление списка дел на первый рабочий день или вообще на всю предстоящую неделю, более основательная подготовка в началу трудовой недели, что позволит избежать хаотичных сборов рано утром. Еще можно начинать искать новую работу, если мысль о возвращении на старую вызывает депрессию или сильное сопротивление. Кстати, эксперты считают, что в начале января поиски вполне могут увенчаться успехом, так как многие компании начинают новый бюджетный цикл.   
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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