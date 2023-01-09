. Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости

Как сообщает пресса, певица Кристина Орбакайте лишилась квартиры. На днях СМИ узнали, что Кристине Орбакайте не достанется обещанная ей квартира Бориса Моисеева. В своих прошлых интервью певец много раз говорил о том, что собирается вписать в завещание дочь Аллы Пугачевой. Эпатажный артист хотел отблагодарить Кристину за годы теплой дружбы и поддержку, которую она оказывала ему во время восстановления после инсульта. Моисеев говорил, что завещает ей свою недвижимость в Юрмале. Предполагалось, что Орбакайте сможет вступить в наследство, как и положено, через полгода после смерти Моисеева, однако выяснилась неожиданная деталь: имущество покойной звезды уже оформлено на его помощника Сергея Гороха. Как утверждают источники, незадолго до ухода из жизни певец переписал все документы на имя своего директора.Стас Барецкий сказал о том, что для Кристины ещё не всё потеряно. Из-за медленной работы «бюрократической машины» у неё есть реальный шанс выиграть суд против Гороха. Так что точку в споре о наследстве ставить рано. «Гороха рано поздравлять с обретением халявного жилья, борьба продолжается»,— сказал Барецкий «Пятому каналу». При этом Орбакайте не признается, готова ли она бороться за наследство Моисеева. Она отказывается комментировать эту ситуацию. Возможно, певица молчит, чтобы раньше времени не раскрывать свои козыри, но не исключено, что артистка просто смирилась со своим положением.