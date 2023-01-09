. Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости

Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Как сообщает пресса, певица Кристина Орбакайте лишилась квартиры. На днях СМИ узнали, что Кристине Орбакайте не достанется обещанная ей квартира Бориса Моисеева. В своих прошлых интервью певец много раз говорил о том, что собирается вписать в завещание дочь Аллы Пугачевой. Эпатажный артист хотел отблагодарить Кристину за годы теплой дружбы и поддержку, которую она оказывала ему во время восстановления после инсульта. Моисеев говорил, что завещает ей свою недвижимость в Юрмале. Предполагалось, что Орбакайте сможет вступить в наследство, как и положено, через полгода после смерти Моисеева, однако выяснилась неожиданная деталь: имущество покойной звезды уже оформлено на его помощника Сергея Гороха. Как утверждают источники, незадолго до ухода из жизни певец переписал все документы на имя своего директора.
Стас Барецкий сказал о том, что для Кристины ещё не всё потеряно. Из-за медленной работы «бюрократической машины» у неё есть реальный шанс выиграть суд против Гороха. Так что точку в споре о наследстве  ставить рано. «Гороха рано поздравлять с обретением халявного жилья, борьба продолжается»,— сказал Барецкий «Пятому каналу». При этом Орбакайте не признается, готова ли она бороться за наследство Моисеева. Она отказывается комментировать эту ситуацию. Возможно, певица молчит, чтобы раньше времени не раскрывать свои козыри, но не исключено, что артистка просто смирилась со своим положением.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха" (10 фото)
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить» сантехнику
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить»
Павел Воля дошутился до суда
Павел Воля дошутился до суда
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году

Еще по теме

О тайных планах Кристины Орбакайте поведал Стас Барецкий
Кристина Орбакайте не пришла на церемонию прощания с Борисом Моисеевым
Отец Кристины Орбакайте каждый год перевоплощается в Деда Мороза ради внучки
Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой