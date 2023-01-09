. Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января
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Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января

Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января

Зимой есть много веселых и интересных праздников с древней историей. 13 января отмечают Старый Новый год, и обязательно приглашают гостей. Хозяева дома внимательно смотрят, кто из них первым вошел в жилище — от этого зависит достаток и благополучие семьи. Кто должен первый переступить порог дома, узнала редакция Rsute.

Кто должен первый войти в дом 13 января

Наши предки были крайне суеверными. В Васильев вечер они следили, чтобы в их дом вошел мужчина или парень. Считалось, что если визитер будет мужского пола, то домочадцев на протяжении года ждут:

  • достаток и изобилие;
  • крепкое здоровье;
  • радость, хорошие новости.

Поэтому в Старый Новый год в деревнях ходили и колядовали дети, молодые парни. Хозяева домов их приглашали, а молодежь осыпала комнаты зерном, пела колядки. За это их щедро одаривали. Считалось, что если в дом не приходили колядовать, то живущие в нем не будут счастливы. 

Первой в дом на Старый Новый год не пускали женщину. Согласно народным приметам, это привлечет беду и несчастья. 

Что, по приметам, нельзя делать в Старый Новый год


На Руси в канун праздника не давали деньги в долг и сами не занимали. Считалось, что это навлечет финансовую неудачу. Не отдав долги до Старого Нового года, человек рискует еще долго ходить в должниках. 

Народные приметы запрещают 13 и 14 января совершать такие действия: 

  • считать мелочь ― это приведет к слезам и бедности;
  • женщинам смотреть в зеркало ― к потере привлекательности;
  • убирать в доме и выносить мусор ― можно вымести удачу из жилища;
  • разговаривать, пока не умылись ― к пустой болтовне;
  • таить обиду, ссориться и сквернословить ― удача отвернется;
  • произносить число «13» за столом ― к несчастьям;
  • жадничать, экономить на подарках ― скупому придется столкнуться с бедностью.

За праздничный стол нельзя садиться в темной или старой одежде. Наряд должен быть новым и чистым. Чем красивее будет одежда, тем счастливее следующий год.

Особое внимание обращали на праздничный стол. Запрещено игнорировать торжество или составлять бедное меню. На стол обязательно ставят кутью как символ достатка и благополучия. А вот от блюд из птицы и рыбы отказывались — считается, что они отпугивают везение. 

Погодные приметы на Старый Новый год


На Руси крестьяне отправлялись в ночь с 13 на 14 января в сад трусить яблони. Считалось, что это действие в полночь принесет хороший урожай плодов. Не обходили стороной и другие деревья. Их трясли, чтобы вредители не портили садовые растения. 

На Старый Новый год по погоде можно было многое узнать о следующем сезоне и урожае:

  • иней на деревьях ― летом будет много меда;
  • ветер дует с юга ― к жаркому и продолжительному ветру;
  • выпал снег ― зимой будет много осадков, а весна припозднится;
  • холодная погода ― в следующем году будет мало грибов;
  • восточный ветер ― к богатому урожаю фруктов;
  • звездная ночь ― в следующем году ожидается обилие ягод;
  • оттепель ― лето будет холодным и неурожайным;
  • северный ветер ― будет много орехов;
  • теплая солнечная погода ― наступает благополучный и счастливый год;
  • ветер дует с запада ― будет много молока, а рыбаков ждут богатые уловы.

Собаки на Старый Новый год тоже предсказывают погоду. Если они начали лаять, то ждите снега. Катающаяся по земле собака предсказывает ветреную погоду.

# Общество
По материалам: rsute

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