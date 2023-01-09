. Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января

Зимой есть много веселых и интересных праздников с древней историей. 13 января отмечают Старый Новый год, и обязательно приглашают гостей. Хозяева дома внимательно смотрят, кто из них первым вошел в жилище — от этого зависит достаток и благополучие семьи. Кто должен первый переступить порог дома, узнала редакция Rsute.

Кто должен первый войти в дом 13 января

Наши предки были крайне суеверными. В Васильев вечер они следили, чтобы в их дом вошел мужчина или парень. Считалось, что если визитер будет мужского пола, то домочадцев на протяжении года ждут:

достаток и изобилие;

крепкое здоровье;

радость, хорошие новости.

Поэтому в Старый Новый год в деревнях ходили и колядовали дети, молодые парни. Хозяева домов их приглашали, а молодежь осыпала комнаты зерном, пела колядки. За это их щедро одаривали. Считалось, что если в дом не приходили колядовать, то живущие в нем не будут счастливы.

Первой в дом на Старый Новый год не пускали женщину. Согласно народным приметам, это привлечет беду и несчастья.

Что, по приметам, нельзя делать в Старый Новый год





На Руси в канун праздника не давали деньги в долг и сами не занимали. Считалось, что это навлечет финансовую неудачу. Не отдав долги до Старого Нового года, человек рискует еще долго ходить в должниках.

Народные приметы запрещают 13 и 14 января совершать такие действия:

считать мелочь ― это приведет к слезам и бедности;

женщинам смотреть в зеркало ― к потере привлекательности;

убирать в доме и выносить мусор ― можно вымести удачу из жилища;

разговаривать, пока не умылись ― к пустой болтовне;

таить обиду, ссориться и сквернословить ― удача отвернется;

произносить число «13» за столом ― к несчастьям;

жадничать, экономить на подарках ― скупому придется столкнуться с бедностью.

За праздничный стол нельзя садиться в темной или старой одежде. Наряд должен быть новым и чистым. Чем красивее будет одежда, тем счастливее следующий год.

Особое внимание обращали на праздничный стол. Запрещено игнорировать торжество или составлять бедное меню. На стол обязательно ставят кутью как символ достатка и благополучия. А вот от блюд из птицы и рыбы отказывались — считается, что они отпугивают везение.

Погодные приметы на Старый Новый год





На Руси крестьяне отправлялись в ночь с 13 на 14 января в сад трусить яблони. Считалось, что это действие в полночь принесет хороший урожай плодов. Не обходили стороной и другие деревья. Их трясли, чтобы вредители не портили садовые растения.

На Старый Новый год по погоде можно было многое узнать о следующем сезоне и урожае:

иней на деревьях ― летом будет много меда;

ветер дует с юга ― к жаркому и продолжительному ветру;

выпал снег ― зимой будет много осадков, а весна припозднится;

холодная погода ― в следующем году будет мало грибов;

восточный ветер ― к богатому урожаю фруктов;

звездная ночь ― в следующем году ожидается обилие ягод;

оттепель ― лето будет холодным и неурожайным;

северный ветер ― будет много орехов;

теплая солнечная погода ― наступает благополучный и счастливый год;

ветер дует с запада ― будет много молока, а рыбаков ждут богатые уловы.

Собаки на Старый Новый год тоже предсказывают погоду. Если они начали лаять, то ждите снега. Катающаяся по земле собака предсказывает ветреную погоду.