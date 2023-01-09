Кто должен первым войти в дом на Старый Новый год, 13 января
Зимой есть много веселых и интересных праздников с древней историей. 13 января отмечают Старый Новый год, и обязательно приглашают гостей. Хозяева дома внимательно смотрят, кто из них первым вошел в жилище — от этого зависит достаток и благополучие семьи. Кто должен первый переступить порог дома, узнала редакция Rsute.
Кто должен первый войти в дом 13 января
Наши предки были крайне суеверными. В Васильев вечер они следили, чтобы в их дом вошел мужчина или парень. Считалось, что если визитер будет мужского пола, то домочадцев на протяжении года ждут:
- достаток и изобилие;
- крепкое здоровье;
- радость, хорошие новости.
Поэтому в Старый Новый год в деревнях ходили и колядовали дети, молодые парни. Хозяева домов их приглашали, а молодежь осыпала комнаты зерном, пела колядки. За это их щедро одаривали. Считалось, что если в дом не приходили колядовать, то живущие в нем не будут счастливы.
Первой в дом на Старый Новый год не пускали женщину. Согласно народным приметам, это привлечет беду и несчастья.
Что, по приметам, нельзя делать в Старый Новый год
На Руси в канун праздника не давали деньги в долг и сами не занимали. Считалось, что это навлечет финансовую неудачу. Не отдав долги до Старого Нового года, человек рискует еще долго ходить в должниках.
Народные приметы запрещают 13 и 14 января совершать такие действия:
- считать мелочь ― это приведет к слезам и бедности;
- женщинам смотреть в зеркало ― к потере привлекательности;
- убирать в доме и выносить мусор ― можно вымести удачу из жилища;
- разговаривать, пока не умылись ― к пустой болтовне;
- таить обиду, ссориться и сквернословить ― удача отвернется;
- произносить число «13» за столом ― к несчастьям;
- жадничать, экономить на подарках ― скупому придется столкнуться с бедностью.
За праздничный стол нельзя садиться в темной или старой одежде. Наряд должен быть новым и чистым. Чем красивее будет одежда, тем счастливее следующий год.
Особое внимание обращали на праздничный стол. Запрещено игнорировать торжество или составлять бедное меню. На стол обязательно ставят кутью как символ достатка и благополучия. А вот от блюд из птицы и рыбы отказывались — считается, что они отпугивают везение.
Погодные приметы на Старый Новый год
На Руси крестьяне отправлялись в ночь с 13 на 14 января в сад трусить яблони. Считалось, что это действие в полночь принесет хороший урожай плодов. Не обходили стороной и другие деревья. Их трясли, чтобы вредители не портили садовые растения.
На Старый Новый год по погоде можно было многое узнать о следующем сезоне и урожае:
- иней на деревьях ― летом будет много меда;
- ветер дует с юга ― к жаркому и продолжительному ветру;
- выпал снег ― зимой будет много осадков, а весна припозднится;
- холодная погода ― в следующем году будет мало грибов;
- восточный ветер ― к богатому урожаю фруктов;
- звездная ночь ― в следующем году ожидается обилие ягод;
- оттепель ― лето будет холодным и неурожайным;
- северный ветер ― будет много орехов;
- теплая солнечная погода ― наступает благополучный и счастливый год;
- ветер дует с запада ― будет много молока, а рыбаков ждут богатые уловы.
Собаки на Старый Новый год тоже предсказывают погоду. Если они начали лаять, то ждите снега. Катающаяся по земле собака предсказывает ветреную погоду.