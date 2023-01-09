. Лариса Долина назло хейтерам запечатлелась в ультракоротких шортах на берегу Индийского океана
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Лариса Долина назло хейтерам запечатлелась в ультракоротких шортах на берегу Индийского океана

Лариса Долина назло хейтерам запечатлелась в ультракоротких шортах на берегу Индийского океана
67-летняя певица Лариса Долина с дочерью и внучкой отдыхает на Мальдивах. Лариса Долина проводит время в компании дочери и внучки и не стесняется напоминать публике, что является обладательницей неплохой для ее возраста фигуры. Однако многим подписчикам певицы, как оказалось, ее появление перед камерой с голыми ногами не понравилось, и они раскритиковали артистку. Но Долина не спасовала и ответила хейтерам в свойственной ей резкой манере, а уже на следующей день разместила серию новых фото, на которых предстала в еще более коротких шортах и футболке, явно намереваясь раззадорить общественность еще больше.
Напомним, лавина гневных и издевательских комментариев на Долину обрушилась после того, как она в канун Нового года станцевала возле елки со своей внучкой. Артистка примерила белую мини-юбку и модные темные очки и задорно двигалась под музыку. Однако наряд певицы назвали вульгарным, а ее движения – неумелыми. Более того, певицу призвали не позориться и вести себя соответственно возрасту. В ответ Долина разразилась гневной тирадой, заявив, что не похожа на старуху и не собирается уходить на покой в ближайшее время.
«Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40! Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной! И голос мой звучит так же, как 30 лет назад! Не дождётесь, чтобы я ушла! Я еще вам всем намозолю глаза!» — не на шутку разбушевалась она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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