. Лариса Гузеева призналась, что эмитировала оргазм
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Лариса Гузеева призналась, что эмитировала оргазм

Лариса Гузеева призналась, что эмитировала оргазм
63-летняя актриса Лариса Гузеева рассказала интимную тайну. Артистка трижды выходила замуж, а со своим нынешним супругом – ресторатором Игорем Бухаровым – состоит в браке более 20 лет. В молодости актриса не отказывалась и от бурных романов, один из которых у нее завязался с Дмитрием Нагиевым. Однако теперь телеведущая поостыла, а ее интимная жизнь почти сошла на нет, о чем она честно призналась в подкасте Первого канала «Секс при свете». Гузеева откровенно поговорила на тему близости между мужчиной и женщиной и заявила, что, по ее личному опыту, партнерше в большинстве случаев приходится притворяться и симулировать во время интима, чтобы не расстраивать возлюбленного.
«Давайте, мужчины, мы вам откроем глаза: мы процентов 80% притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление – раз, чтобы вашу самооценку завысить – два, потому что вдруг я что-нибудь сделают не так», — объяснила артистка свою точку зрения.  Не стала Гузеева делать тайну и из своих взаимоотношений с мужем. Звезда «Жестокого романса» сообщила, что со временем перестала стремиться всегда удовлетворять потребности супруга и теперь часто отказывает ему. «Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, Боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду», — разоткровенничалась ведущая шоу «Давай поженимся!». В тоже время Гузеева подчеркнула, что придерживается довольно консервативных взглядов на отношения и не считает, что обо всем нужно говорить публично. Актриса выразила надежду, что современная молодежь будет более сдержанной и не столь раскрепощенной, чтобы с большим трепетом относиться к своим избранникам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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