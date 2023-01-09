. Луговой попросил генпрокурора дать правовую оценку действиям Меладзе

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе. Копию обращения депутат разместил в своем Telegram-канале.

В письме Луговой отмечает, что 31 декабря Меладзе на своем выступлении в Дубае «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».

«Также стало известно, что Валерий Меладзе одним из первых уехал из страны в феврале 2022 года, не поддержав действия российской армии и проведение СВО в ДНР и ЛНР, при этом на территории Российской Федерации в 2023 году запланирован ряд концертов данного исполнителя», — говорится в тексте обращения.

В связи с этим Луговой попросил дать правовую оценку действиям Меладзе и принять необходимые меры прокурорского реагирования.