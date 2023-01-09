. Максакова набросилась на Полину Гагарину, перепевшую хит Пугачевой
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Максакова набросилась на Полину Гагарину, перепевшую хит Пугачевой

Максакова набросилась на Полину Гагарину, перепевшую хит Пугачевой
Певица Полина Гагарина спела одну из песен Примадонны. В новогоднюю ночь Полина Гагарина под аккомпанемент Игоря Крутого спела песню «Любовь, похожая на сон». Мария Максакова заявила, что с трудом посмотрела этот номер. Живущая на Украине Максакова то и дело критикует коллег из российского шоу-бизнеса. Ради новых эмоций Мария решила посмотреть «Новогодний голубой огонек», который транслировался 31 декабря на канале «Россия 1». Особенно ее задело выступление Полины Гагариной, выбравшей хит Примадонны. Певица негативно высказалась о вокале блондинки и ее внешнем виде. «Полина Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой, в ее случае «Любовь, похожая на стон». Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили стиральной доской. Ощущалось желание, что они пытались доказать Пугачевой, что они без нее на что-то способны», — заявила она в YouTube-шоу «И грянул Грэм».
К слову, ранее Максакова проходилась по Регине Тодоренко. Она даже включала Первый канал, чтобы оценить талант ведущей в катании на льду. «Ее главное достижение — это то, что она в весьма зрелом возрасте взгромоздилась на коньки, но в московском цирке братьев Запашных даже медведицы на коньках передвигают довольно проворно лапами. Для цирка и ее способности вполне сгодятся», — замечала Мария. Когда в Сети активно говорили об уголовном деле, в котором подозреваемой была Ксения Собчак, исполнительница обратилась и к ее персоне. «Уровень ненависти, который вызывает к себе Ксюша, зашкаливает, и это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным. Она может получить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из «кровавой барыни» в окровавленную. Ксения цинична и беспринципна. Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес», — заверяла она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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