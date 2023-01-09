. Максакова обвинила Валерию в лицемерии

Певица Валерия якобы вывезла все имущество за рубеж. Артистка попала под огонь критики со стороны бывшей коллеги. Мария Максакова, долгое время жившая и работавшая в России, нанесла удар по певице, уличив её в обмане. По словам оперной артистки, Валерия обманывает публику, когда говорит о своей любви к родной стране. Максакова заявила, что многие российские звезды-патриоты якобы давно вывели свои сбережения из родной страны. Об этом говорит наличие заграничной недвижимости у каждой второй знаменитости. Артистка привела в пример Валерию, которая владеет роскошным пентхаусом в столице Британии.«Давно вывезли наработанное в России. Как, допустим, Валерия. В Белгравии за три миллиона фунтов имеет дом в Лондоне»,— цитирует Максакову источник «ЭГ». Стоит отметить, что Валерия никогда и не скрывала наличие недвижимости за пределами России. Она приобрела роскошную квартиру в элитном районе Лондона еще в конце 00-х. Эту жилплощадь исполнительница с мужем Иосифом Пригожиным купили в счет выгодной инвестиции, а не для того, чтобы жить там. Ранее, напомним, Пригожин призвал общественность терпимее относиться к звездам. Он встал на защиту затравленных Кристины Орбакайте и Игоря Николаева, вышедших на сцену в нарядах, повторяющих цвета украинского флага.