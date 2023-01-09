. Максакова обвинила Валерию в лицемерии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максакова обвинила Валерию в лицемерии

Максакова обвинила Валерию в лицемерии
Певица Валерия якобы вывезла все имущество за рубеж. Артистка попала под огонь критики со стороны бывшей коллеги. Мария Максакова, долгое время жившая и работавшая в России, нанесла удар по певице, уличив её в обмане. По словам оперной артистки, Валерия обманывает публику, когда говорит о своей любви к родной стране. Максакова заявила, что многие российские звезды-патриоты якобы давно вывели свои сбережения из родной страны. Об этом говорит наличие заграничной недвижимости у каждой второй знаменитости. Артистка привела в пример Валерию, которая владеет роскошным пентхаусом в столице Британии.
«Давно вывезли наработанное в России. Как, допустим, Валерия. В Белгравии за три миллиона фунтов имеет дом в Лондоне»,— цитирует Максакову источник «ЭГ». Стоит отметить, что Валерия никогда и не скрывала наличие недвижимости за пределами России. Она приобрела роскошную квартиру в элитном районе Лондона еще в конце 00-х. Эту жилплощадь исполнительница с мужем Иосифом Пригожиным купили в счет выгодной инвестиции, а не для того, чтобы жить там. Ранее, напомним, Пригожин призвал общественность терпимее относиться к звездам. Он встал на защиту затравленных Кристины Орбакайте и Игоря Николаева, вышедших на сцену в нарядах, повторяющих цвета украинского флага.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха" (10 фото)
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить» сантехнику
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить»
Павел Воля дошутился до суда
Павел Воля дошутился до суда
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году

Еще по теме

Максакова высказала свое мнение о любовнице покойного супруга
Мария Максакова судится с родственниками Дениса Вороненкова
Мария Максакова высказалась о суде с родственниками Дениса Вороненкова
Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле